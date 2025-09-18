الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منتخب الدراجات يرفع راية التحدي في مونديال رواندا

18 سبتمبر 2025 16:00

 
دبي (الاتحاد)
يشارك منتخب الدراجات في بطولة العالم، التي تستضيفها رواندا، خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر الجاري، ببعثة تضم أربعة دراجين هم: محمد المطيوعي، محمد العليلي، يوسف أميري، وسيف الغامدي، إلى جانب الجهازين الإداري والفني برئاسة مدير المنتخبات الوطنية محمد بن شفيع، والمدرب بدر ثاني، والمدلك جون، وميكانيكي الدراجات ساجيث.
ويدخل المنتخب المنافسات بعزيمة كبيرة وطموحات عالية لتحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور المتسارع الذي تشهده الدراجة الإماراتية، في إطار حرص اتحاد اللعبة على تعزيز حضور المنتخب في البطولات العالمية، ورفع مستوى احتكاك اللاعبين بخبرات دولية متنوعة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم.
ويواصل اتحاد الدراجات مساعيه لترسيخ مكانة الدولة كإحدى القوى الصاعدة في اللعبة، بعد الإنجازات اللافتة التي تحققت على المستويين القاري والإقليمي خلال الفترة الماضية.
وعلى الصعيد الإداري، يشارك منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور ياسر الدوخي نائب الرئيس، في أعمال الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الدولي للدراجات، التي تُعقد على هامش البطولة.
وأكد منصور بوعصيبة أن المنتخب يدخل المونديال بطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تقديم أداء قوي يوازي حجم الجهود المبذولة في إعداد الفريق، موضحاً أن المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات العالمية تعزز جاهزية اللاعبين، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمنافسة في البطولات المقبلة.

