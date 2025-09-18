كلباء يرفع شعار الهجوم أمام دبا

فيصل النقبي (كلباء)

يراهن الصربي زوران رازوفيتش، مدرب كلباء، على القوة الهجومية في تشكيلته الأساسية خلال المواجهة المرتقبة أمام دبا الفجيرة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيدفع بثنائي المقدمة سيكو بابا وشهريار موناجلو منذ البداية، مع دعمهم بكامل العناصر الهجومية المهمة في الفريق.

ويأتي هذا التوجه من المدرب في ظل رغبة «النمور» في حصد النقاط الثلاث، وتعويض البداية المتذبذبة في الجولات الماضية، حيث يدرك رازوفيتش أهمية الخروج بانتصار يعزز من موقع الفريق في جدول الترتيب ويرفع من معنوياته في قادم المباريات.

وتشهد التحضيرات الأخيرة تركيزاً كبيراً على الجوانب الهجومية وصناعة الفرص، أملاً في استثمار قدرات الثنائي سيكو بابا وشهريار التهديفية، إلى جانب الحلول الهجومية المتنوعة التي يمتلكها الفريق من الأطراف والوسط.

وكان كلباء قد جمع 4 نقاط في الجولات الثلاث الماضية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام النصر بهدف نظيف، ثم فاز على بني ياس في الجولة الثانية، قبل أن يفرض التعادل السلبي على الوحدة في الجولة الثالثة، ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب.