أبرز الأخبار
الرياضة

الكوري دوجاي يدعم تشكيلة خورفكان أمام العين

الكوري دوجاي يدعم تشكيلة خورفكان أمام العين
18 سبتمبر 2025 19:00

فيصل النقبي (خورفكان)
اكتمل عقد فريق خورفكان قبل المواجهة المرتقبة أمام العين في الجولة القادمة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعودة جميع اللاعبين المصابين إلى التدريبات الجماعية.
وتأتي عودة الكوري الجنوبي دوجاي وون في مقدمة الأخبار السارة لجماهير «النسور»، حيث شارك اللاعب في جزء من لقاء الشارقة في الجولة الثالثة، لتتأكد جاهزيته التامة للمشاركة أساسياً أمام العين.
ويعوّل المدرب الوطني حسن العبدولي على اكتمال الصفوف لتعزيز خياراته الفنية، بعد أن عانى الفريق في الجولات الماضية من بعض الغيابات المؤثرة. ويسعى العبدولي إلى استثمار هذه الجاهزية الكاملة من أجل تقديم الأداء القوي، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العين، بما يعزّز من طموحات خورفكان في الدوري ويمنحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المنافسة.
وكان خورفكان قد جمع 4 نقاط في الجولات الثلاث الماضية، بعدما فاز على الجزيرة وتعادل أمام الشارقة، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام البطائح، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

خورفكان
العين
دوري أدنوك للمحترفين
