الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بنفيكا يؤكد الاقتراب من مورينيو

بنفيكا يؤكد الاقتراب من مورينيو
18 سبتمبر 2025 15:29

لشبونة (أ ف ب)

أكد بنفيكا، رابع الدوري البرتغالي لكرة القدم، اليوم، بدء مفاوضاته للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد يوم واحد على إبداء الأخير اهتمامه بالانضمام إلى قطب العاصمة لشبونة.
وأكد النادي في بيان مقتضب لهيئة البورصة البرتغالية أن الشركة التي تدير قسم كرة القدم في بنفيكا: «تعلن أن المفاوضات جارية لتعيين المدرب جوزيه ماريو دوس سانتوس مورينيو فيليكس، على أمل إتمامها قريباً».
وأعلن رئيس النادي لاعب الوسط الدولي السابق روي كوشتا إقالة المدرب البرتغالي برونو لاجي بعد الخسارة الصادمة لبنفيكا على أرضه أمام نادي قره باغ الأذربيجاني (2-3) في الجولة الاولى من دور المجموعة الموحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأكد مورينيو لدى سؤاله من قبل وسائل الإعلام لدى وصوله إلى لشبونة مساء الأربعاء، أنه تم التواصل معه.
وقال المدرب البالغ من العمر 62 عاماً، والذي أُقيل في نهاية أغسطس الماضي من تدريب فنربخشة التركي بعد خروجه من الدور التمهيدي الثالث للمسابقة القارية العريقة على يد بنفيكا: «سألني بنفيكا رسمياً إن كنت مهتماً بالمنصب، من هو المدرب الذي يرفض بنفيكا؟ ليس أنا».
وأضاف: «عندما عرضت علي فرصة تدريب بنفيكا، لم أتردد في التعبير عن اهتمامي، بل ورغبتي في ذلك».
بعد عمله مساعداً للإنجليزي بوبي روبسون والهولندي لويس فان خال في نادي برشلونة الاسباني، تولى مورينيو الملقب بالـ«سبيشل وان»، أول منصب له كمدرب رئيسي في بنفيكا في سبتمبر 2000، لكنه غادر بعد 11 مباراة فقط، وانتقل بعدها الى تدريب ليريا، ثم حقق أول نجاحاته مع بورتو بقيادته الى لقبي كأس الاتحاد الاوروبي عام 2003 ودوري دوري ابطال أوروبا عام 2004، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي (الدوري في أعوام 2005 و2006 و2015)، وإنتر ميلان الايطالي (دوري الابطال عام 2010)، وريال مدريد الإسباني (الدوري عام 2012)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، تلتها فترات أقل نجاحاً مع توتنهام الإنجليزي، وروما الايطالي، وفنربخشة.

