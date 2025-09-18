بطولة العالم للمواي تاي تصل إلى محطة الختام في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

شهد عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نزالات نصف نهائي بطولة العالم للمواي تاي للشباب المقامة في سبيس 42 أرينا بأبوظبي.

والتقى على هامش المنافسات بممثلي الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات الوطنية والبعثات المشاركة من مختلف دول العالم، وسط حضور لافت من القيادات الرياضية الدولية والعربية، في مشهد يجسّد مكانة الحدث وأهميته على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية.

وتستعد العاصمة أبوظبي لختام بطولة العالم للمواي تاي للشباب - 2025، التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي للمواي تاي، ونظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وسط نجاحات تنظيمية غير مسبوقة عززت مكانة البطولة كواحدة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها الدولة، وأسهمت في دعم انتشار المواي تاي على الساحة الدولية.

وشهدت البطولة منذ انطلاقتها مشاركة قياسية من أكثر من 100 دولة، قدّم خلالها اللاعبون مستويات فنية رفيعة عكست قيمة الحدث ومكانته، كما تخللتها ورش عمل تطويرية استهدفت المدربين والحكام واللاعبين والإداريين، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف المدارس العالمية في رياضة المواي تاي.

كما عُقدت اجتماعات يومية للحكام، أكدت الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية في إدارة النزالات، بينما شكّلت منافسات أصحاب الهمم محطة مميزة جسّدت أسمى قيم الشمولية والاندماج.

وتختتم البطولة بمنافسات الدور النهائي للفئة العمرية (10-15 سنة)، وتستكمل اليوم بمواجهات الفئة العمرية (16-17 سنة) ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، تعقبها مراسم تتويج الأبطال، قبل أن يسدل الستار على فعاليات البطولة بحفل العشاء الرسمي الذي سيشهد تكريم أفضل الفرق واللاعبين والوفود المشاركة، في أجواء احتفالية تعكس حجم النجاحات التنظيمية والفنية.

واختتمت صباح أمس في فندق روتانا بجزيرة ياس أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمواي تاي، بمشاركة واسعة حققت مكتسبات مهمة، بحضور الدكتور ساكشاي تابسوان رئيس الاتحاد الدولي، وستيفن فوكس الأمين العام، وطارق محمد المهيري المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي ممثلاً عن نائب رئيس الاتحاد الدولي عبدالله سعيد النيادي، وإدريس الهلالي نائب رئيس الاتحاد الدولي، إلى جانب رؤساء وممثلي 140 اتحاداً وطنياً عضواً في الاتحاد.

ومثّل اتحاد الإمارات في الاجتماع علي خوري، عضو مجلس الإدارة، حيث جرى استعراض خطط التطوير المستقبلية والتوسع الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى القارات، ولاسيما في آسيا، التي ستشهد في أكتوبر المقبل الظهور الرسمي لرياضة المواي تاي ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب في مملكة البحرين، في إنجاز تاريخي مهم.

كما ناقش الاجتماع جملة من المحاور، أبرزها: مواصلة دعم خطط إعداد المدربين والحكام واللاعبين، تعزيز البرامج التثقيفية، تنظيم البطولات الدولية، وتطوير الاستراتيجيات التنظيمية التي تضمن الارتقاء برياضة المواي تاي ونشرها على نطاق أوسع عالمياً.