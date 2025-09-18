الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات العالمية للقدرة» شريكاً في «مونديال رومانيا»

«الإمارات العالمية للقدرة» شريكاً في «مونديال رومانيا»
18 سبتمبر 2025 16:25

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
فرسان الإمارات جاهزون لبطولة العالم للقدرة في رومانيا
الريسي: «مونديال القدرة» فرصة لمواصلة الإنجازات العالمية

أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، عن تواجدها كشريك إستراتيجي في تنظيم أول بطولة عالمية لسباقات القدرة للشباب والناشئين في رومانيا، والمقررة غداً السبت، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والروماني للفروسية.
وأكدت، في بيان، أنها تسهم بدور محوري في تنظيم البطولة، من خلال توفير أنظمة التوقيت المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، والتي نالت جوائز عالمية مرموقة، بالإضافة إلى فريق من الأطباء البيطريين، وأعضاء لجان التحكيم الدوليين، وفريق إعلامي متخصص يُعد شريكاً رسمياً للبطولة، في إطار تعاون متكامل مع الاتحادين الدولي والروماني.
وقال مسلم سالم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، إن هذه المشاركة جاءت انعكاساً للمكانة العالمية التي تتمتع بها قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي تحققت بفضل رؤية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يشكّل الركيزة الأساسية في المكانة المرموقة التي وصلت إليها القرية على الساحة الدولية.
وأضاف أن هذا الدعم وضع القرية على طريق الريادة، وجعلها واحدة من أبرز الصروح العالمية في تنظيم سباقات القدرة، بما تمتلكه من خبرات، وإمكانات تنظيمية وفنية وطبية عالمية المستوى، لتعزيز مكانة الدولة، في دعم وتطوير رياضات الفروسية على المستوى الدولي.

قرية الإمارات العالمية للقدرة
سباقات القدرة
رومانيا
آخر الأخبار
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
الرياضة
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
اليوم 15:31
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©