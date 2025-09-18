الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الشطرنج» يشارك في «مونديال الناشئين» بكازاخستان

«الشطرنج» يشارك في «مونديال الناشئين» بكازاخستان
18 سبتمبر 2025 18:30


دبي (وام)
يشارك 8 لاعبين ولاعبات مع منتخبنا الوطني للشطرنج في بطولة العالم للناشئين، تحت 8 و10 سنوات، و12 سنة، للذكور والإناث، التي انطلقت في كازاخستان، وتستمر حتى 1 أكتوبر المقبل.

وتتألف قائمة المنتخب من صقر خميس، وزايد آل علي، ومحمد المعيني، وروضة العفيفي، ومريم القبيسي، وحفصة خميس، ومريم النعيمي، وميرة الخاطري كما تضم بعثة المنتخب منى محمد الهرمودي إدارية، والأستاذ الدولي الكبير الإيراني أصغر جولي زاده مدرباً.
وتشهد البطولة مشاركة 9 منتخبات عربية هي الإمارات، وتونس، وسوريا، وسلطنة عمان، وقطر، ولبنان، ومصر، والمغرب، والجزائر.

الشطرنج
اتحاد الشطرنج
منتخب الشطرنج
