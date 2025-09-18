ماكلولين تحقق أسرع زمن منذ 40 عاماً في سباق 400 متر



طوكيو (رويترز)

سجلت سيدني ماكلولين ليفرون أسرع زمن في سباق 400 متر للسيدات منذ 40 عاماً لتحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى مسجلة 47.78 ثانية اليوم الخميس وتكمل انتقالها من سباق اللفة الواحدة حواجز بأسلوب رائع.

وانطلقت العداءة الأمريكية وسط أمطار طوكيو لتضيف أول ميدالية ذهبية عالمية لها في سباق 400 متر مسطح إلى جانب لقبين أولمبيين ولقب عالمي فازت بهما في سباقات الحواجز.

وحصلت البطلة الأولمبية والحائزة على الميدالية الذهبية ماريلي باولينو من جمهورية الدومينيكان على المركز الثاني بزمن 47.98 ثانية لتصبح ثالث أسرع امرأة على الإطلاق خلال سباق اللفة الواحدة.

وحصلت البطلة العالمية السابقة البحرينية سلوى عيد ناصر على الميدالية البرونزية بعد أن سجلت زمنا قدره 48.19 ثانية.