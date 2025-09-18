مورينيو مديراً فنياً جديداً لبنفيكا



لندن (د ب أ)

تقرر تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديراً فنياً جديداً لفريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، فيما ستكون إحدى مهامه الأولى مواجهة ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

ولجأ نادي العاصمة الإسبانية لشبونة للمدرب المخضرم 62 عاما بعد إقالة برونو لاج في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء عقب هزيمة الفريق المفاجئة أمام ضيفه كارباج آجدام الأذربيجاني في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعود مورينيو إلى بنفيكا بعد فترة قصيرة قضاها في قيادة الفريق قبل 25 عاماً، خلفا للمدرب الألماني يوب هاينكس. ومنذ ذلك الحين، حقق مورينيو نجاحا كبيرا مع بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي، الذي توج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار فترتين.

ويستعد مورينيو للعودة إلى ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن من جديد، عندما يحل بنفيكا ضيفاً على تشيلسي في الجولة الثانية لدوري الأبطال 30 سبتمبر الجاري. وتولى مورينيو قيادة تشيلسي عام 2004، في الصيف الذي تلا استحواذ الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش على النادي اللندني.

وأعلن مورينيو نفسه «مدرباً استثنائياً»، وقاد تشيلسي للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب وحيد بكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين بكأس الرابطة في ولايته الأولى كما أحرز اللقب الثالث في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة مرة أخرى.