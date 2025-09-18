الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الإمارات لسباق الخيل» تعتمد برنامج «السباقات التجريبية»

«الإمارات لسباق الخيل» تعتمد برنامج «السباقات التجريبية»
19 سبتمبر 2025 01:37

دبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل اعتماد برنامج السباقات التجريبية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، في 4 مضامير بكل من أبوظبي والعين ودبي، ويتم تنظيم السباق التجريبي الأول في مضمار ميدان في الأول من أكتوبر المقبل، يعقبه الثاني في مضمار جبل علي يوم 8 أكتوبر، والثالث في مضمار ميدان يوم 15 أكتوبر، والرابع في مضمار العين يوم 22 من الشهر نفسه، والخامس في مضمار أبوظبي يوم 25 أكتوبر المقبل.
كما أعلنت الهيئة، إقامة سباق مضمار ميدان التجريبي على مدار أيام 29 أكتوبر، و12 و26 نوفمبر المقبلين، ومضمار جبل علي يومي 5 و19 نوفمبر المقبل.
وأكدت الهيئة إقامة السباقات التجريبية بعد شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، يوم «الأربعاء» من كل أسبوع حتى نهاية الموسم، حسب التحديثات المدرجة على موقعها، للاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالفعاليات المقررة.

