قمتا أبوظبي تفتتحان «جولة الديربيات» في دوري أدنوك

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُشعل الأجواء القارية المميزة لممثلي كرة الإمارات في بطولتي «دوري أبطال آسيا للنخبة» و«دوري أبطال آسيا 2» انطلاقة الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، التي تستحق عنوان «جولة الديربيات»، حيث تنطلق ضربة البداية مساء اليوم، عبر قمتين بارزتين في العاصمة، فيلتقي الوحدة مع الظفرة على استاد آل نهيان عند الخامسة والنصف، فيما يستضيف بني ياس جاره الجزيرة على استاد السماوي في الشامخة عند الثامنة والربع.

وتستمر الإثارة السبت بمواجهات دبا مع اتحاد كلباء، والعين أمام خورفكان، وديربي النصر وشباب الأهلي، على أن تختتم الجولة الأحد بمباراتي البطائح مع الوصل، والشارقة أمام عجمان.

وسبقت انطلاق الجولة، البداية الواعدة لرباعي دورينا في المنافسات القارية، ففي أبطال آسيا للنخبة، حقق الوحدة فوزاً مثيراً على الاتحاد السعودي 2-1، فيما قلب الشارقة الطاولة على الغرافة القطري برباعية مقابل ثلاثة أهداف، فيما اكتفى شباب الأهلي بنقطة التعادل أمام تراكتور الإيراني 1-1، وبدوره استهل الوصل مشواره في «دوري أبطال آسيا 2» بقوة بعدما اكتسح الاستقلال الإيراني 7-1، في واحدة من النتائج الكبيرة بالبطولة.

ويترقب جمهور العاصمة مواجهة الوحدة والظفرة، حيث يدخل «العنابي» خامس الترتيب برصيد 5 نقاط، منتشياً بانتصاره القاري الأخير، فيما يتطلع «فارس الظفرة» رابع الجدول بـ6 نقاط من فوزين متتاليين على الوصل ودبا، لمواصلة انطلاقته القوية، وتاريخياً، تفوق الوحدة على الظفرة في آخر مواجهتين بدوري المحترفين موسم 2022-2023، بنتيجتي 4-2 و3-1.

ويحتضن ملعب «السماوي» في الشامخة ديربي بني ياس والجزيرة، الذي يحمل الكثير من التحديات للطرفين، إذ يسعى «السماوي» متذيّل الترتيب دون نقاط لتصحيح أوضاعه، فيما يتطلع «فخر أبوظبي» التاسع بأربع نقاط لاستعادة التوازن مع مدربه الجديد الهولندي مارينو بوشيتش، الذي تولى المهمة خلفاً للمغربي الحسين عموتة.

وتاريخياً، التقى الفريقان في 28 مباراة بدوري المحترفين، يتفوق خلالها الجزيرة بـ16 انتصاراً مقابل 5 لبني ياس، بينما انتهت 7 مواجهات بالتعادل، علماً بأن «السماوي» حسم مباراتي الموسم الماضي لمصلحته بنتيجتي 2-0 و1-0.