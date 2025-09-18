الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاتحاد الآسيوي للهجن يعتمد روزنامة موسم 2026-2025

الاتحاد الآسيوي للهجن يعتمد روزنامة موسم 2026-2025
19 سبتمبر 2025 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

ثمّن عبدالله مبارك المهيري، رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، دور القيادة الرشيدة في دعم سباقات الهجن بقارة آسيا والدول العربية. جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهجن، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، ونقل المهيري تحيات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن للاتحاد الدولي للهجن، مؤكداً بأن معاليه يحرص على متابعة كافة الأنشطة الخاصة بهذه الرياضة التراثية العريقة.
وقال المهيري: إن الاتحاد الآسيوي للهجن منذ تأسيسه واعتماد دولة الإمارات مقراً دائماً له، ووفقا للقرار الصادر عن الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد التي انعقدت في أبوظبي، بتاريخ 29 يونيو 2019، يضم حالياً 18 اتحاد عضواً من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، ويباشر أعماله من مقره الدائم في أبوظبي بموجب دستور معتمد وخطة استراتيجية سنوية واضحة.
وأوضح المهيري أن الاتحاد الآسيوي نظم النسخة الافتتاحية من بطولة آسيا لسباقات الهجن بتاريخ 8 مايو 2025 في العاصمة أبوظبي، مما يعكس قدراته التنظيمية والفنية واللوجستية، كما أكد المهيري على الاستعداد الفني لجميع منتخبات الاتحادات الأعضاء للمشاركة في مسابقة الهجن في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، (البحرين، 2025) واعتماد رزنامة الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن للموسم الرياضي (2025-2026).

