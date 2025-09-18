الحمرية يعقد الاجتماع السنوي مع «المنتسبين»



الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي الحمرية، برئاسة حميد الشامسي، اجتماعه السنوي مع منتسبي النادي من موظفين ولاعبين وكوادر فنية وإدارية وعمال، وذلك بالصالة الرياضية للنادي.

قال حميد الشامسي: «إن مجلس الإدارة ومنذ تسلمه مقاليد الأمور في صيف 2023، حرص على تنظيم هذا الاجتماع بشكل سنوي في شهر سبتمبر، تقديراً لجهود منتسبي النادي وعطائهم المميز، وفي الوقت نفسه، تحفيزاً لهم لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المزيد من النجاحات».

وأبدى المنتسبون سعادتهم بهذه المبادرة السنوية، التي تجسد تقدير إدارة النادي لعطائهم، معتبرين أن الاجتماع يمثل في آن واحد تشريفاً وتكليفاً، ويحفزهم على مضاعفة الجهود خلال الموسم الرياضي الجديد.

واختتمت النسخة الثالثة من الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة مع منتسبي النادي، بمأدبة عشاء جمعت أسرة نادي الحمرية في أجواء ودية، رسخت مفهوم العائلة الذي يميز النادي «العنابي».