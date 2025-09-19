السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

22 مباراة تجريبية لمنتخب الجودو مع أبطال اليابان

22 مباراة تجريبية لمنتخب الجودو مع أبطال اليابان
19 سبتمبر 2025 10:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شهاب الفهيم: الحضور الكثيف لجناح الدولة في «إكسبو أوساكا» يعكس مكانتها العالمية
سباق زايد الخيري وماراثون سور الصين في بكين اليوم

وضع منتخبنا الوطني للجودو، اللمسات الأخيرة لتحضيراته الفنية والإدارية من خلال معسكرة التدريبي، الذي يقيمه حالياً في ضيافة «جامعة توكاي في طوكيو»، بالتعاون مع الاتحاد الياباني للجودو، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين شباب البلدين، والذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وشهد المعسكر حتى الآن، خوض 22 مباراة تجريبية مع أبطال اليابان في نطاق استعداداته، قبل السفر إلى جمهورية الصين للمشاركة في بطولة (جراند برى قواندو الكبرى للجودو)، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي، وتشهد حتى الآن مشاركة 27 دولة من بينها 3 منتخبات عربية ممثلة في الإمارات، البحرين وجيبوتي، فيما انضم للمشاركة منتخب اليابان بطل العالم، وتشارك الصين بـ 48 لاعباً ولاعبة.
وتضم قائمة منتخبنا النهائية في تلك البطولة القوية 5 لاعبين وهم، سيمون قسطنطين في وزن تحت 60 كجم، كريم عبد اللطيف وناجي يزبيك تحت 73 كجم، عمر مراد تحت 81 كجم، وسليمان إبراهيم في وزن تحت 90 كجم.
وطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، خلال اتصاله مع الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام رئيس البعثة على مدى جاهزية منتخبنا للتحدي المقبل قبل ختام معسكر الإعداد الاستثنائي، والذي يعقبه المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تقام في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، والتي يعود بعدها منتخبنا لمعسكر أبوظبي استعداداً لبطولة «أبوظبي جراند سلام»، التي تقام بصالة أرينا مبادلة في أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب لدورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.

الجودو
منتخب الجودو
اليابان
الصين
محمد بن ثعلوب الدرعي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©