22 مباراة تجريبية لمنتخب الجودو مع أبطال اليابان

أبوظبي (الاتحاد)

وضع منتخبنا الوطني للجودو، اللمسات الأخيرة لتحضيراته الفنية والإدارية من خلال معسكرة التدريبي، الذي يقيمه حالياً في ضيافة «جامعة توكاي في طوكيو»، بالتعاون مع الاتحاد الياباني للجودو، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين شباب البلدين، والذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وشهد المعسكر حتى الآن، خوض 22 مباراة تجريبية مع أبطال اليابان في نطاق استعداداته، قبل السفر إلى جمهورية الصين للمشاركة في بطولة (جراند برى قواندو الكبرى للجودو)، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي، وتشهد حتى الآن مشاركة 27 دولة من بينها 3 منتخبات عربية ممثلة في الإمارات، البحرين وجيبوتي، فيما انضم للمشاركة منتخب اليابان بطل العالم، وتشارك الصين بـ 48 لاعباً ولاعبة.

وتضم قائمة منتخبنا النهائية في تلك البطولة القوية 5 لاعبين وهم، سيمون قسطنطين في وزن تحت 60 كجم، كريم عبد اللطيف وناجي يزبيك تحت 73 كجم، عمر مراد تحت 81 كجم، وسليمان إبراهيم في وزن تحت 90 كجم.

وطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، خلال اتصاله مع الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام رئيس البعثة على مدى جاهزية منتخبنا للتحدي المقبل قبل ختام معسكر الإعداد الاستثنائي، والذي يعقبه المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تقام في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، والتي يعود بعدها منتخبنا لمعسكر أبوظبي استعداداً لبطولة «أبوظبي جراند سلام»، التي تقام بصالة أرينا مبادلة في أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب لدورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.