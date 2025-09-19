السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سوفرينتي جودلفين» يتصدر ترشيحات «بريدرز كب كلاسيك»

«سوفرينتي جودلفين» يتصدر ترشيحات «بريدرز كب كلاسيك»
19 سبتمبر 2025 11:03

عصام السيد (أبوظبي)

لم تُحدث نتائج سباقات تشرشل داونز ووودباين الأسبوع الماضي أي تغيير يُذكر في استطلاع أفضل الخيول الأصيلة، الذي أجرته الرابطة الوطنية لسباقات الخيول الأصيلة في أميركا، بقيت الخيول العشرة الأوائل في الاستطلاع من الأسبوع 34 دون تغيير مقارنةً بالأسبوع 33، ويغطي الاستطلاع الأخير أداء السباقات حتى 14 سبتمبر الماضي.
ويتصدر «سوفرينتي»، التابع لجودلفين، بلا منازع فئة الذكور بعمر 3 سنوات، ويتقدم الحصان المتدرب لدى بيل موت على حصانين بعمر 4 سنوات، هما «فيرسنس»، المصنف ثانياً، و«مايندفريم»، المصنف ثالثاً، وكلاهما يدربه تود بليتشر.
وحصل «سوفرينتي» على 26 صوتاً للمركز الأول، وهو نفس عدد الأصوات التي حصل عليها الأسبوع الماضي، بينما حصل الحصان «مايندفريم» و«ثوربيدو آنا»، الحصان الحائز على لقب أفضل حصان لهذا العام، على صوتين وصوت واحد على التوالي، ويحتل «ثوربيدو آنا» المركز الخامس في التصويت، بفارق مركز واحد خلف «سيراليون»، الفائز ببطولة «بريدرز كب كلاسيك» (G1) العام الماضي.
ويُرجّح وكلاء الترشيحات البريطانيون، الذين يقدمون ترشيحات مسبقة «مستقبلية» على بطولة «بريدرز كب كلاسيك» المقررة في 1 نوفمبر في ديل مار، فوز «سوفرينتي» بنسبة تتراوح بين 3 إلى 2.
وأما «سيراليون» فيأتي في المركز الثاني بفارق يتراوح بين 4 إلى 1، بينما يتراوح «فيرسنس» ​​بين 6 إلى 1، ويأتي في المركز الثالث «مايندفريم» و«جورناليزم» والنجم الياباني «فوريفر يونج» بفارق يتراوح بين 8 إلى 1.
ويُمثّل استطلاع NTRA لأفضل الخيول الأصيلة، الذي تُجريه وسائل الإعلام الوطنية، الخيول الأصيلة المتنافسة على لقب أفضل حصان لهذا العام، وينتهي الاستطلاع في الرابع من نوفمبر، بعد أيام قليلة من بطولة كأس العالم للمربين التي تستمر يومين.

جودلفين
سباقات الخيول
