الرياضة

جولة «مينا للجولف» تبدأ العد التنازلي للموسم الجديد من الإمارات

جولة «مينا للجولف» تبدأ العد التنازلي للموسم الجديد من الإمارات
19 سبتمبر 2025 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو جولة «مينا للجولف»، التي تتخذ من الدولة مقراً لها، مواصلة الاستعدادات مع بدء العد التنازلي لإطلاق الموسم الجديد في نوفمبر المقبل، وسط طموحات كبيرة مع 12 بطولة، على أن يكون إجمالي الجوائز المالية لكل بطولة 100 ألف دولار، وذلك مع تعيين ريتشارد رايمنت مديراً عاماً جديداً للجولة، ليضيف لها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة العالمية في مجال الجولف والإدارة الرياضية.
وتعتبر جولة مينا للجولف التي إنشاؤها في عام 2011، مبادرة إماراتية رائدة عالمياً، باعتبارها لا تزال الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط ومعترف بها من قبل التصنيف الدولي الرسمي للجولف (OWGR)، لتوفر للاعبي الإمارات والدول العربية ومختلف الجنسيات مساراً واضحاً نحو الوصول إلى الاحتراف الكامل والمشاركة في البطولات الدولية الكبرى.
وتتخذ جولة مينا للجولف من الإمارات مقراً لإدارة عملياتها في تأكيد على مكانة الدولة في جذب واحتضان مقرات كبرى المؤسسات الرياضية الدولية، ورحب كيث ووترز، رئيس جولة مينا للجولف، بانضمام ريتشارد رايمنت، وقال: «يتمتع رايمنت بخبرة قيّمة تمتد لـ 35 عامًا في مجال الجولف الاحترافي، وتولى إدارة لاعبين بارزين، ونظم بطولات، وقدم استشارات للشركات بشأن عقود الرعاية، إنه شخص مجتهد، ومخلص، ويحظى باحترام كبير في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وستكون قيادته ركيزة أساسية في بناء مستقبل الجولة».
نشأ رايمنت في أستراليا، وشارك مع زوجته صوفيا في تأسيس شركة إدارة رياضية في ميونيخ، ألمانيا، قبل 35 عاماً، حيث بنى قائمة واسعةً من لاعبي كأس رايدر، والفائزين البطولات الدولية، وعملاء من جميع أنحاء أوروبا، وآسيا، واليابان وأستراليا، وشملت مسيرته المهنية جميع جوانب إدارة الجولف الاحترافية، من تمثيل اللاعبين وجذب الرعايات إلى تنظيم الفعاليات والاستراتيجية التجارية، كما يعتبر رائداً في رياضة الجولف في أوروبا، حيث نظم أول بطولات احترافية في جمهورية التشيك، وساهم في تنظيم بطولات في الجولة الأوروبية، وجولة التحدي.
وأكد رايمنت أن الرؤية طويلة المدى للجولة هي العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الإقليمية ورابطات لاعبي الجولف المحترفين لضمان حصول اللاعبين الشباب على الفرص التي يمكن أن تدعم مسيرتهم المهنية في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وخارجها.
يذكر أن جولة مينا للجولف، ستعاود الانطلاق في الموسم الجديد في نوفمبر المقبل مع التصفيات المؤهلة في البرتغال، يليها البطولات التي تمتد حتى مارس 2026.

الجولف
الإمارات
