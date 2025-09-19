السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«زوارق أبوظبي» تخوض «ختامية» بطولة العالم للفورمولا-2 في البرتغال

«زوارق أبوظبي» تخوض «ختامية» بطولة العالم للفورمولا-2 في البرتغال
19 سبتمبر 2025 13:00

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لخوض الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، والتي تحتضنها مدينة فيلا فيلها البرتغالية على مدار يومي السبت والأحد.
ويمثل الفريق في هذه الجولة كل من البطل العالمي راشد القمزي وزميله سالم اليافعي، حيث يطمحان إلى تحقيق نتيجة قوية تعزز حضور الفريق الإماراتي في الساحة العالمية.
ويترأس بعثة الفريق إلى البرتغال ناصر الظاهري، فيما يرافق الفريق أيضاً جمعة القبيسي إلى جانب مهمة «راديو مان» القمزي خلال السباق، في إطار التحضيرات الفنية والتنظيمية المتكاملة.
وتقام غداً السبت منافسات سباق السرعة أفضل زمن لتحديد مراكز الانطلاق، على أن يقام السباق الرئيس والحاسم يوم بعد غدٍ الأحد بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العالميين.
وقال ثاني القمزي مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة: «جاهزية الفريق عالية، وثقتنا كبيرة بأبطالنا راشد القمزي وسالم اليافعي لتقديم أفضل ما لديهم في الجولة الختامية، ونطمح أن نختم الموسم بصورة مشرفة تعكس دعم القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على رفع علم الإمارات في منصات التتويج العالمية».

