اللجنة العليا لـ «ألعاب آسيا البارالمبية» تستعرض التحضيرات



دبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة العليا لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب في اجتماعها الأول الذي عقدته برئاسة ثاني جمعة بالرقاد ببلدية دبي التحضيرات لهذا الحدث القاري المهم الذي تستضيفه دبي، خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر المقبل برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي بحضور ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي.

وأكد بالرقاد أنه على مدى سنوات اكتسبت الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة، وها هي تواصل تعزيز هذه الصورة لتقدم للعالم تجارب مذهلة، تاركة أثراً يحتذى على الصعيد الآسيوي، مبيناً أن اللجنة العليا تسعى لتقديم نسخة استثنائية تعكس مكانة دبي، وترسخ سمعتها المميزة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وفق أعلى معايير الاحترافية.

وأشار بالرقاد إلى نادي دبي لأصحاب الهمم سبق له تنظيم دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب عام 2017 مبيناً أن استضافته لنسخة 2025 هي إنقاذ للألعاب، والتي كانت من المقرر أن تقام بأوزبكستان، معرباً عن ثقته في الجميع لتقديم دورة متميزة على الرغم من قصر مدة انطلاقة الحدث.

وأكد أن استضافة الأحداث العالمية والقارية تأتي بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والاهتمام الخاص من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى ما تمتلكه دبي من مقومات لوجستية وبشرية وتنظيمية عززت مكانتها في الخارطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم».

من ناحيته، وجّه ماجد العصيمي الشكر إلى الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرصه لاستمرارية الألعاب الآسيوية للشباب التي كانت في طريقها إلى الإلغاء، بعد اعتذار أوزبكستان عن عدم الاستضافة، مؤكداً أن هذا الموقف يدل على حرص الإمارات ودبي على نهجهما الدائم لدعم «أصحاب الهمم» في المجالات كافة.

كما وجّه الشكر إلى مجلس دبي الرياضي ونادي دبي لأصحاب الهمم مستضيف الحدث والمؤسسات والجهات الراعية، مؤكداً أن مسؤولية استمرار ألعاب الشباب في آسيا تدخل ضمن أهداف الاستراتيجية للحركة البارالمبية القارية.