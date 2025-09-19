السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي

منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
19 سبتمبر 2025 15:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الرجبي إلى الصين للمشاركة في «سباعيات آسيا»
تعاون بين «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» ومجلس الدين الإسلامي في ماليزيا

يدشن منتخبنا الوطني للرجال والسيدات، غداً السبت، مشواره في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، التي ستقام بمدينة هانجتشو في الصين على مدار يومين بمشاركة 12 منتخباً للرجال ومثلها للسيدات، وبعدها المرحلة الثانية من السلسلة، والتي ستقام بالعاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.
ويلعب منتخبنا الوطني للرجال في المجموعة الأولى مع منتخبات هونج كونج وماليزيا وأوزبكستان، ويخوض أولى مبارياته أمام منتخب ماليزيا تليها مواجهة قوية مع هونج كونج، فيما ستكون المباراة الثالثة في المجموعة أمام أوزبكستان، ويلعب منتخبنا للسيدات في المجموعة الأولى أيضاً مع منتخبات الصين صاحب الأرض وماليزيا وسيريلانكا، ويخوض أولى مبارياته أمام ماليزيا، ثم المباراة الثانية أمام الصين، ويختتم الدور الأول بمواجهة سيريلانكا، على أن تستكمل الأدوار النهائية الأحد، وتقام جميع المباريات بملعب الرجبي الذي شهد منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2023.
ويقود الجهاز الفني أبولو بيرليني مدرب الرجال، ومعه يوسف شاكر مدرباً مساعداً.
وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، رئيس البعثة أن الوفد وصل إلى هانجتشو أمس الخميس بعد رحلة طويلة، وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين واللاعبات راحة من التدريبات، فيما خاض كلا المنتخبين التدريب الرئيس والأخير بملعب البطولة قبل المنافسات، وكانت هناك جلسة مع اللاعبين واللاعبين والطموحات كبيرة في أن يقدم كلا المنتخبين المستوى المطلوب الذي يليق برجبي الإمارات.
وأضاف أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة قوية، والجميع يطمح في الفوز باللقب في المرحلة الأولى واستكمال المشوار في المرحلة الثانية في كولومبو بحثاً عن التأهل إلى التأهل إلى مرحلة التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم للرجبي (HSBC SVNS)، وهو ما يجعل جميع المباريات قوية، وقال: «ثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا والجهاز الفني، والذين يملكون خبرة التعامل مع مثل هذه البطولات القارية».

الرجبي
منتخب الرجبي
بطولة سباعيات الرجبي
ماليزيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©