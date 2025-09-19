كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!

ميونيخ (د ب أ)

أكد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أن حارس المرمى مانويل نوير لا يزال عنصراً مهماً في الفريق، مشيراً إلى أنه «يشع هدوءاً» في المراحل الأخيرة من مسيرته الرياضية.

وأصبح الحارس الألماني المخضرم (39 عاماً) رابع لاعب يصل إلى 100 انتصار في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوز بايرن 3-1 على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، أول أمس الأربعاء في المسابقة القارية، ومن المقرر أيضاً أن يتولى حراسة عرين الفريق البافاري غداً السبت ضد هوفنهايم، حيث يسعى العملاق الألماني لمواصلة بدايته المثالية للموسم الحالي بالدوري المحلي.

وأكد كومباني للصحفيين، اليوم الجمعة، أن أداء الحارس، الفائز بكأس العالم عام 2014 ودوري أبطال أوروبا مرتين، في المباريات والتدريبات «مذهل». وقال المدرب البلجيكي: «لقد حقق كل شيء في مسيرته، لذلك من المهم بالنسبة لي أن يستمتع بما يقدمه».

وأضاف: «هناك مراحل في مسيرتك لا تشعر فيها بأي ضغط، مثلما هو الحال في بداية المشوار، لينارت كارل لا يواجه أي ضغط هو الآخر، إنه لاعب صاعد، وعندما تحقق كل شيء مثل مانو، يعود الأمر ذاته. لا أحد يستطيع أن يسلبك ألقابك، لست مضطرا لإثبات أي شيء لأحد».

وأكد كومباني: «رغم أن عقلية نوير مختلفة بالتأكيد، فإنه سينظر إلى الأمور بشكل مختلف، فهو لا يزال يرغب في إثبات كل شيء للجميع، لكن مانو يشعر بالراحة، إنه مزيج من التركيز والاسترخاء التام».

وتابع: «شعرت بذلك أيضاً في نهاية مسيرتي، كلاعب شاب، تكون في كامل طاقتك، ولكن مع التقدم في السن، تنسجم مع مجرى اللعب وتتخذ القرارات في اللحظة المناسبة. إنه الآن في هذه المرحلة من مسيرته».