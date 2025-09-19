اتحاد الكرة يعلن قائمة «منتخب 17» لكأس الخليج في قطر

دبي (وام)

أعلن اتحاد كرة القدم عن قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تنطلق غداً السبت، وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، توزّعت على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر (المستضيف)، وسلطنة عمان، واليمن، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، والكويت.

وتضم القائمة، جاسم الحمادي، ومبارك البريكي، وسعيد الراشدي لحراسة المرمى، وفي الدفاع محمد عاشور، وعبد الله العامري، وسلطان النعيمي، وبطي الجنيبي، وعبد الرحمن العواني، وسلطان الشويهي، وعلي الجسمي، وفي خط الوسط حسين علي، وعلي النعيمي، ومسلم البلوشي، وسلطان المهيري، وسعود الدرعي، وعبد الله الشويهي، ومحمد بن صبيح، وحمزة سويد، وفي الهجوم علي البلوشي، وحمد فريح، وعيسى البلوشي، ومحمد بلاري، وبدر محمد.