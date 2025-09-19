السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدوري الإيطالي يعود على «ستارز بلاي» بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام»

الدوري الإيطالي يعود على «ستارز بلاي» بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام»
19 سبتمبر 2025 16:32

دبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، ومنصة «ستارز بلاي» عن إطلاق التغطية الشاملة لمنافسات الدوري الإيطالي «سيريا آ»، بمجموعة من البرامج الخاصة والاستوديوهات التحليلية، والتعليق المتميز، لمواكبة أجواء الحماس في ملاعب واحدٍ من أهم الدوريات الأوروبية، التي اعتاد عليها عشاق كرة القدم على مستوى المنطقة عبر قنوات «STARZPLAY» الرياضية.
وفي إطار الشراكة الناجحة بين الجانبين، يعود التعاون من جديد لرفع معايير تغطية الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك من خلال الجمع بين حقوق البث الحصرية التي تملكها «STARZPLAY» لبث مباريات الدوري، وبين الخبرات العريقة التي تتمتع بها أبوظبي للإعلام في الإنتاج والبث الرياضي، إضافة إلى القدرة على الوصول للمشتركين من خلال شركاء رئيسيين أبرزهم شركة الاتصالات السعودية (STC).
وستكون مباريات الدوري متاحة عبر قنوات «STARZPLAY» الرياضية، وسيتم مواكبتها ببرامج خاصة ومتكاملة تضم فقرات تحليلية قبل وبعد المباريات، وتستعرض أساليب اللعب الفنية للفرق، كما ستشهد المباريات مشاركة عدد من معلقي قنوات أبوظبي الرياضية الذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية واسعة على مستوى الوطن العربي، إلى جانب عدد من الخبراء والمحللين المميزين الذين اعتاد عليهم متابعو الدوري الإيطالي.
وفي هذا الإطار، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «تسلّط هذه الشراكة الضوء على التزامنا المستمر في أبوظبي للإعلام تجاه الارتقاء بمعايير الإنتاج والبث الرياضي، في خطوة تعكس مستوى الإمكانات الفنية والقدرات التحليلية، التي تدعم توجهاتنا وخططنا المستقبلية لتوسيع عملياتنا وتغطيتنا، كما ​يسهم التعاون مع شركائنا، في توحيد خبراتنا الإنتاجية العالمية مع الانتشار الرقمي الواسع الذي تتميز به (STARZPLAY) لتقديم تغطية شاملة واستثنائية للدوري الإيطالي، ما يعزز من ريادتنا للمشهد الإعلامي الرياضي إقليمياً، ويؤسس لمعيار جديد من التميز في قطاع البث الرياضي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

أخبار ذات صلة
كريمونيزي يحافظ على السجل المثالي
كابيللو: يوفنتوس يحسم «ديربي إيطاليا» أمام الإنتر بالشجاعة والتهور!

من جانبه، قال داني بيتس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «STARZPLAY»: «يسُرنا التعاون مع أبوظبي للإعلام في الموسم الجديد للدوري الإيطالي، لما يمثله من قيمة استثنائية لمشتركينا، ونحن مستعدون لتقديم خدمات بث عالي الجودة وتغطية فنية متكاملة تجعل من قنوات «STARZPLAY» الرياضية الوجهة الأولى لعشاق الدوري الإيطالي في المنطقة، بما فيهم مشتركو (STC)».
ويأتي الإعلان عن هذا التعاون في استجابة مباشرة لتطلعات المشتركين ومطالباتهم بعودة الصيغة الشاملة للتغطية التي أصبحت عنواناً للبث المتميز للدوري الإيطالي على مستوى المنطقة.وتستمر مباريات الدوري الإيطالي في البث المباشر والحصري عبر قنوات «STARZPLAY» الرياضية من خلال الشركاء وأبرزهم (STC)، مع انطلاق البرامج الموسعة، واستوديو التحليل بالشراكة مع أبوظبي للإعلام اعتباراً من يوم غدٍ السبت، وحتى نهاية الموسم، ما يضمن للجماهير فرصة الاستمتاع بتجربة كروية متكاملة.

أبوظبي للإعلام
قنوات أبوظبي الرياضية
الدوري الإيطالي
ستارز بلاي أرابيا
راشد القبيسي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©