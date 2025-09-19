الدوري الإيطالي يعود على «ستارز بلاي» بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، ومنصة «ستارز بلاي» عن إطلاق التغطية الشاملة لمنافسات الدوري الإيطالي «سيريا آ»، بمجموعة من البرامج الخاصة والاستوديوهات التحليلية، والتعليق المتميز، لمواكبة أجواء الحماس في ملاعب واحدٍ من أهم الدوريات الأوروبية، التي اعتاد عليها عشاق كرة القدم على مستوى المنطقة عبر قنوات «STARZPLAY» الرياضية.

وفي إطار الشراكة الناجحة بين الجانبين، يعود التعاون من جديد لرفع معايير تغطية الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك من خلال الجمع بين حقوق البث الحصرية التي تملكها «STARZPLAY» لبث مباريات الدوري، وبين الخبرات العريقة التي تتمتع بها أبوظبي للإعلام في الإنتاج والبث الرياضي، إضافة إلى القدرة على الوصول للمشتركين من خلال شركاء رئيسيين أبرزهم شركة الاتصالات السعودية (STC).

وستكون مباريات الدوري متاحة عبر قنوات «STARZPLAY» الرياضية، وسيتم مواكبتها ببرامج خاصة ومتكاملة تضم فقرات تحليلية قبل وبعد المباريات، وتستعرض أساليب اللعب الفنية للفرق، كما ستشهد المباريات مشاركة عدد من معلقي قنوات أبوظبي الرياضية الذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية واسعة على مستوى الوطن العربي، إلى جانب عدد من الخبراء والمحللين المميزين الذين اعتاد عليهم متابعو الدوري الإيطالي.

وفي هذا الإطار، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: «تسلّط هذه الشراكة الضوء على التزامنا المستمر في أبوظبي للإعلام تجاه الارتقاء بمعايير الإنتاج والبث الرياضي، في خطوة تعكس مستوى الإمكانات الفنية والقدرات التحليلية، التي تدعم توجهاتنا وخططنا المستقبلية لتوسيع عملياتنا وتغطيتنا، كما ​يسهم التعاون مع شركائنا، في توحيد خبراتنا الإنتاجية العالمية مع الانتشار الرقمي الواسع الذي تتميز به (STARZPLAY) لتقديم تغطية شاملة واستثنائية للدوري الإيطالي، ما يعزز من ريادتنا للمشهد الإعلامي الرياضي إقليمياً، ويؤسس لمعيار جديد من التميز في قطاع البث الرياضي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

من جانبه، قال داني بيتس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «STARZPLAY»: «يسُرنا التعاون مع أبوظبي للإعلام في الموسم الجديد للدوري الإيطالي، لما يمثله من قيمة استثنائية لمشتركينا، ونحن مستعدون لتقديم خدمات بث عالي الجودة وتغطية فنية متكاملة تجعل من قنوات «STARZPLAY» الرياضية الوجهة الأولى لعشاق الدوري الإيطالي في المنطقة، بما فيهم مشتركو (STC)».

ويأتي الإعلان عن هذا التعاون في استجابة مباشرة لتطلعات المشتركين ومطالباتهم بعودة الصيغة الشاملة للتغطية التي أصبحت عنواناً للبث المتميز للدوري الإيطالي على مستوى المنطقة.وتستمر مباريات الدوري الإيطالي في البث المباشر والحصري عبر قنوات «STARZPLAY» الرياضية من خلال الشركاء وأبرزهم (STC)، مع انطلاق البرامج الموسعة، واستوديو التحليل بالشراكة مع أبوظبي للإعلام اعتباراً من يوم غدٍ السبت، وحتى نهاية الموسم، ما يضمن للجماهير فرصة الاستمتاع بتجربة كروية متكاملة.