«لاليجا» تعلن تخفيض سقف رواتب برشلونة!

مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن سقف رواتب والتكاليف الرياضية الخاصة بالأندية المحترفة لموسم 2025-2026، وهو المبلغ الذي يمكن لكل فريق إنفاقه على قائمته وفقاً لإيراداته ونفقاته، وذلك عقب انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، والذي شهد انخفاضاً في الحد المتاح لبرشلونة الذي تراجع من 463 مليوناً بعد أغلاق سوق الانتقالات الشتوية الماضي، إلى 351 مليون يورو فقط.

ويأتي انخفاض الحد المتاح لبرشلونة في ضوء تعرضه لصدمات مالية أبرزها عدم قدرته على افتتاح ملعب كامب نو، لحد الآن، بانتظار موافقة السلطات المحلية، وهو ما يشكل نقطة التحول المرتقبة للنادي الكتالوني.

وجاء ريال مدريد في صدارة الأندية من حيث القدرة على الإنفاق بحد أقصى يبلغ 761 مليون يورو، مقارنة بـ754 مليوناً في الموسم الماضي.