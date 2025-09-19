السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كومباني يرفض وضع «قواعد سلوكية» على لاعبي البايرن!

كومباني يرفض وضع «قواعد سلوكية» على لاعبي البايرن!
19 سبتمبر 2025 17:12

ميونيخ (د ب أ)

ينطلق أحد المهرجانات الشهيرة بمدينة ميونيخ الألمانية، غداً السبت، لكن فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، يثق في لاعبيه، ولم يفرض أي قواعد سلوكية خاصة لحضور مهرجان «أكتوبر فيست» الـ 190.
وقال كومباني للصحفيين، اليوم: «سواء كان مهرجان أكتوبر فيست، أم لا، لا يمكننا السماح لحياتنا بالتغيير، وهذا يعني أننا سنواصل تقديم أداء جيد». وأضاف المدرب البلجيكي: «من الواضح أن هناك شعوراً خاصاً في ميونيخ في هذا الوقت، جميعنا نشعر بذلك، لكنني أثق في الجميع.. اللاعبون ليسوا أطفالاً، بل لديهم أطفال، إنهم يعرفون كيف يتصرفون».
ويستمر مهرجان «أكتوبر فيست» حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، فيما يلعب بايرن مباراة واحدة فقط من أصل أربعة لقاءات على ملعبه خلال هذه الفترة، وهي مباراة الجمعة المقبل ضد فيردر بريمن.
ويحل بايرن ضيفاً على هوفنهايم غداً، حيث يسعى إلى تحقيق فوزه السابع على التوالي من أصل سبع مباريات في جميع المسابقات، ثم يسافر الفريق إلى قبرص لمواجهة بافوس القبرصي في 30 سبتمبر الجاري بدوري أبطال أوروبا، ثم يزور آينتراخت فرانكفورت في الرابع من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تجرى الزيارة التقليدية للفريق إلى أكبر معرض في العالم في اليوم الأخير من الاحتفال.

بايرن ميونيخ
فينسنت كومباني
الدوري الألماني
البوندسليجا
