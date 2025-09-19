السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الحذرة» عروس الثنايا في مهرجان العين للهجن

«الحذرة» عروس الثنايا في مهرجان العين للهجن
19 سبتمبر 2025 17:43

 
علي معالي (أبوظبي)
تواصلت منافسات مهرجان سباقات العين، وشهد ميدان الروضة في اليوم الثامن، إقامة 10 أشواط قوية ومثيرة بين المطايا المشاركة في فئة الثنايا، لمسافة 5 كلم، وتألقت «الحذرة» لأحمد علي بن محمد بنواس الكتبي، وحققت المركز الأول في أول الأشواط بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 7:52:40 دقيقة «أفضل توقيت».
وحلق «المحيط» لمبارك حمد بن محسن الفلاحي، بناموس الشوط الثاني، بزمن قدره 7:55:87 دقيقة، بينما كسبت «روعة» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، الشوط الثالث، بزمن قدره 7:56:58 دقيقة، وفازت «الشامخة» لسيف سهيل سيف بن كلثم الخييلي بالشوط الرابع، بزمن قدره 7:57:12 دقيقة.
وأسفرت الأشواط من الخامس وحتى العاشر عن فوز «الوري» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي الشوط الخامس، بزمن قدره 7:58:45 دقيقة، و«نجود» لسالم فارس بن حمد الشامسي، بالشوط السادس، و«مسراح» لعيد راشد سعيد بن عصيان المنصوري، في الشوط السابع بزمن قدره 7:54:80 دقيقة، و«شاهين» لمهير سعيد سالم بن رغش الشامسي، في الشوط الثامن بزمن قدره 7:55:35 دقيقة، و«الغزيل» لنفس المالك في الشوط التاسع، بزمن قدره 7:56:78 دقيقة، و«الواضح» لمبارك عمهي بن حميد المنصوري، في آخر الاشواط، بزمن قدره 7:59:75 دقيقة.

