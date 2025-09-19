«الحذرة» عروس الثنايا في مهرجان العين للهجن



علي معالي (أبوظبي)

تواصلت منافسات مهرجان سباقات العين، وشهد ميدان الروضة في اليوم الثامن، إقامة 10 أشواط قوية ومثيرة بين المطايا المشاركة في فئة الثنايا، لمسافة 5 كلم، وتألقت «الحذرة» لأحمد علي بن محمد بنواس الكتبي، وحققت المركز الأول في أول الأشواط بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 7:52:40 دقيقة «أفضل توقيت».

وحلق «المحيط» لمبارك حمد بن محسن الفلاحي، بناموس الشوط الثاني، بزمن قدره 7:55:87 دقيقة، بينما كسبت «روعة» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، الشوط الثالث، بزمن قدره 7:56:58 دقيقة، وفازت «الشامخة» لسيف سهيل سيف بن كلثم الخييلي بالشوط الرابع، بزمن قدره 7:57:12 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الخامس وحتى العاشر عن فوز «الوري» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي الشوط الخامس، بزمن قدره 7:58:45 دقيقة، و«نجود» لسالم فارس بن حمد الشامسي، بالشوط السادس، و«مسراح» لعيد راشد سعيد بن عصيان المنصوري، في الشوط السابع بزمن قدره 7:54:80 دقيقة، و«شاهين» لمهير سعيد سالم بن رغش الشامسي، في الشوط الثامن بزمن قدره 7:55:35 دقيقة، و«الغزيل» لنفس المالك في الشوط التاسع، بزمن قدره 7:56:78 دقيقة، و«الواضح» لمبارك عمهي بن حميد المنصوري، في آخر الاشواط، بزمن قدره 7:59:75 دقيقة.