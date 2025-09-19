سالم المزروعي: نجاح مميز ليوم الثنايا في مهرجان العين للهجن



العين (الاتحاد)

أكد سالم عبيد المزروعي محلل سباقات الهجن أن تحديات سن الثنايا في مهرجان العين للهجن شهدت أجواء تنافسية قوية، قائلاً: «تقاربت التوقيتات بشكل لافت بين المراكز الأولى في أغلب الأشواط، ما يعكس جاهزية عالية للمطايا واهتمام كبير من الملاك والمضمرين في هذه المرحلة الحسّاسة من الموسم، وبصفة عامة الأداء كان متوازناً، مع اعتماد أغلب المشاركين على تكتيك موزون يبدأ بضبط الإيقاع في أول المسافة ثم الاندفاع بقوة في الأمتار الأخيرة، ما جعل المشهد مثيراً حتى خط النهاية».

وقال: «التوزيع كان متنوعاً بين عدة أسماء لامعة من المُلاك، الأمر الذي أضفى طابع الشمولية على النتائج، وأكد أن المنافسة في سن الثنايا مفتوحة على أكثر من اتجاه، واللافت أن الفوارق الزمنية بين أصحاب المراكز الأولى لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، وأن الأيام المقبلة ستشهد أرقام أسرع مع استمرار التصاعد التدريجي».

وتابع: «التنظيم في ميدان الروضة كان على قدر التطلعات، حيث ظهرت اللجان العاملة بكفاءة عالية في إدارة مجريات السباق، سواء من ناحية انسيابية انطلاق الأشواط أو من حيث ضبط التوقيتات بدقة ومتابعة كل التفاصيل الصغيرة، والأجواء العامة للمهرجان حملت روح الحماس، مع حضور جماهيري ومشاركة واسعة من الملاك، مما أعطى قيمة إضافية للسباقات وزاد من رونقها».