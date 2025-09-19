السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سالم المزروعي: نجاح مميز ليوم الثنايا في مهرجان العين للهجن

سالم المزروعي: نجاح مميز ليوم الثنايا في مهرجان العين للهجن
19 سبتمبر 2025 17:48

 
العين (الاتحاد)
أكد سالم عبيد المزروعي محلل سباقات الهجن أن تحديات سن الثنايا في مهرجان العين للهجن شهدت أجواء تنافسية قوية، قائلاً: «تقاربت التوقيتات بشكل لافت بين المراكز الأولى في أغلب الأشواط، ما يعكس جاهزية عالية للمطايا واهتمام كبير من الملاك والمضمرين في هذه المرحلة الحسّاسة من الموسم، وبصفة عامة الأداء كان متوازناً، مع اعتماد أغلب المشاركين على تكتيك موزون يبدأ بضبط الإيقاع في أول المسافة ثم الاندفاع بقوة في الأمتار الأخيرة، ما جعل المشهد مثيراً حتى خط النهاية».
وقال: «التوزيع كان متنوعاً بين عدة أسماء لامعة من المُلاك، الأمر الذي أضفى طابع الشمولية على النتائج، وأكد أن المنافسة في سن الثنايا مفتوحة على أكثر من اتجاه، واللافت أن الفوارق الزمنية بين أصحاب المراكز الأولى لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، وأن الأيام المقبلة ستشهد أرقام أسرع مع استمرار التصاعد التدريجي».
وتابع: «التنظيم في ميدان الروضة كان على قدر التطلعات، حيث ظهرت اللجان العاملة بكفاءة عالية في إدارة مجريات السباق، سواء من ناحية انسيابية انطلاق الأشواط أو من حيث ضبط التوقيتات بدقة ومتابعة كل التفاصيل الصغيرة، والأجواء العامة للمهرجان حملت روح الحماس، مع حضور جماهيري ومشاركة واسعة من الملاك، مما أعطى قيمة إضافية للسباقات وزاد من رونقها».

أخبار ذات صلة
«الحذرة» عروس الثنايا في مهرجان العين للهجن
الاتحاد الآسيوي للهجن يعتمد روزنامة موسم 2026-2025
سباقات الهجن
مهرجان العين للهجن
الهجن
اتحاد سباقات الهجن
الثنايا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©