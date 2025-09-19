السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«يد الشارقة» يبدأ معسكر القاهرة استعداداً لـ«سوبر جلوب»

«يد الشارقة» يبدأ معسكر القاهرة استعداداً لـ«سوبر جلوب»
19 سبتمبر 2025 18:15

 
علي معالي (أبوظبي)
بدأ فريق كرة اليد بنادي الشارقة تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للأندية للرجال رقم 21 (سوبر جلوب 2025)، والمقرر إقامتها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 9 أندية عالمية من أبطال العالم للقارات.
وقبل انطلاق المنافسات العالمية حرص فريق الملك الشرقاوي على إقامة معسكر تدريبي في البلد المستضيف للحدث الكبير، للتأقلم على الأجواء التي تصاحب المنافسات.
وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود فريق الشارقة بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية بالمجموعة الأولى، إلى جوار ماجديبورج الألماني وكاليفورنيا إيجلز الأميركي، حيث يفتتح الشارقة مبارياته في الدور التمهيدي بمواجهة الفريق الأميركي، بطل أميركا الشمالية والكاريبي، الجمعة 26 سبتمبر، ثم يلتقي ببطل أوروبا ماجديبورج، الأحد 28 سبتمبر، في حين ضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري، وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الإسترالي، والمجموعة الثالثة، أندية الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وتاوباتي البرازيلي.
وبحسب لوائح البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في حين يُكمل صاحب أفضل مركز ثاني من المجموعات الثلاث، المقعد المتبقي للمربع الذهبي، بينما تخوض باقي الفرق منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.

