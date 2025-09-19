السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الهادي» يتوج بسباق غنتوت للبوانيش الشراعية

«الهادي» يتوج بسباق غنتوت للبوانيش الشراعية
19 سبتمبر 2025 18:55

 

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الذي أقيم اليوم ضمن أجندة السباقات التراثية للموسم الحالي، وسط مشاركة واسعة من النواخذة والبحارة في أجواء بحرية مميزة جسدت عمق التراث الإماراتي وروح التنافس.
وأسفرت نتائج السباق عن فوز بانوش الهادي بالمركز الأول  للمالك والنوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، فيما حل في المركز الثاني بانوش «الزعيم» للمالك عبيد جمعة الرميثي بقيادة النوخذة إبراهيم جاسم أحمد المهيري، وجاء في المركز الثالث «نمران» للمالك والنوخذة عمر عبدالله المرزوقي.
وأكدت اللجنة المنظمة أن السباق شهد مستويات عالية من التنافس بين المشاركين، إلى جانب الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والمعايير التنظيمية المعتمدة، بما يعكس مكانة السباقات التراثية البحرية كإحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الموروث البحري وصون الهوية الوطنية.
وتوج الفائزين كل من خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، وسيف جمعة الحوسني مدير إدارة العلاقات الحكومية في شركة أدنوك.
وفي ختام السباق، توجه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى شركة أدنوك الشريك الاستراتيجي للنادي، على دعمها المتواصل ورعايتها المستمرة للرياضات البحرية التراثية والحديثة، مما يسهم في تعزيز نجاح الفعاليات وإبراز مكانة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية.

