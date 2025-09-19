مانشستر سيتي يقيم موقف رودري قبل مواجهة أرسنال



لندن (د ب أ)

يترقب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الموقف الطبي للاعبه ومواطنه رودري، إذ لا يعلم ما إذا كان سيصبح جاهزاً لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، حيث يتعامل الفريق بعناية مع عودة للاعبه إلى المباريات.

وغاب نجم خط الوسط الفائز بالكرة الذهبية عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة الفريق ضد أرسنال قبل نحو عام. وعاد رودري إلى الملاعب نهاية الموسم، ثم شارك في عدد محدود من المباريات بكأس العالم للأندية هذا الصيف، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة مع بداية الموسم.

ولعب رودري 29 عاماً لمدة 76 دقيقة في مباراة الديربي التي فاز فيها فريقه على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، لكنه طلب الخروج بعد ساعة من مباراة سيتي ضد نابولي الإيطالي والتي فاز فيها الفريق الإنجليزي 2 / صفر يوم الخميس بدوري أبطال أوروبا.

وأكد جوارديولا أن ذلك كان إجراء احترازياً، لكنه غير متأكد حتى الآن مما إذا كان سيصبح اللاعب جاهزاً لمباراة الأحد في الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات. وعن موقف رودي قال جوارديولا في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «إنه سؤال جيد، لكنني لا أعرف بعد.. لقد طلب الخروج لكنه بخير، هو ذكي للغاية».

وأضاف: أعلن أن النتيجة لم تكن قد حسمت بعد، فنتيجة 0-1 دائماً ما تكون صعبة، ولكن إذا لم يكن اللاعب جاهزاً، كما هو الحال، حاولنا التحدث كما يحدث دائماً، من فضلك علينا أن ندعمك، وإذا شعرت أنك غير مرتاح فمن الأفضل أن تخرج.

وتابع: «سنتابع يوماً بعد يوم موقفه، لكن من المهم أنه لعب مباراتين بالفعل». وأضاف: «بوجوده في الملعب نشعر براحة أكبر، لكن بالطبع بعد العودة من إصابة قوية، يجب أن نكون متيقظين، وسنقرر يوم الأحد كيف يشعر».