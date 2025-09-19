السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الوحدة في صدارة دوري أدنوك للمحترفين بـ«خماسية» الظفرة

الوحدة في صدارة دوري أدنوك للمحترفين بـ«خماسية» الظفرة
19 سبتمبر 2025 19:41

 
مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق الوحدة فوزاً كاسحاً على الظفرة بخمسة أهداف مقابل هدفين في افتتاح منافسات الأسبوع الرابع من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «العنابي» رصيده إلى النقطة الثامنة ويعتلي صدارة ترتيب البطولة في انتظار انتهاء مباريات الجولة.
افتتح عمر خريبين النتيجة للوحدة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة وتعادل الظفرة عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 14 ورد الوحدة بإحراز هدفين عن طريق فاكوندو (37)، وكايو كانيدو (43)، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب الظفرة ليوناردو الهدف الرابع بالخطأ في مرماه (49) وأضاف فاكوندو الهدف الخامس (57)، وأحرز كريم البركاوي الهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 64.
وشهد اللقاء طرد حارس الوحدة زايد الحمادي في الدقيقة 68 ليستكمل العنابي اللقاء بعشرة لاعبين، وحاول لاعبو الظفرة تقليص النتيجة لكن دفاع الوحدة حال دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز مستحق لأصحاب السعادة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

