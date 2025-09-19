السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رعاية جديدة لفريق الحمرية قبل انطلاق الموسم الجديد

19 سبتمبر 2025 20:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
وقع نادي الحمرية عقد رعاية مع شركة «أساس للحديد»، بحضور حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس، إلى جانب مصطفى سمرة المدير التنفيذي للشركة، ولاعبي الفريق الأول.
وستكون «أساس ستيل» بموجب العقد الموقع، الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمرية، وسيحمل الفريق شعار الشركة على قمصانه بدءاً من المباراة المقبلة أمام جلف يونايتد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.
وأعرب حميد الشامسي عن اعتزازه بالشراكة مع «أساس ستيل»، مؤكداً أن التعاقد يعكس ثقة الشركاء والرعاة في مكانة النادي ورؤيته المستقبلية، مبرزاً مدى أهمية هذه الشراكة في تعزيز مسيرة النادي الرياضية، وبدوره، أبدى مصطفى سمرة سعادته بتوقيع عقد الرعاية مع نادي الحمرية، موضحاً أنها تأتي في إطار دعم قطاع الرياضة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركة عن طريق مساندة الأندية الرياضية داخل الدولة.

