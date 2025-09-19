انطلاقة مثيرة لدوري الدرجة الأولى بـ 4 انتصارات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

غلفت الإثارة انطلاقة النسخة الجديدة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث حقق فريق الإمارات فوزاً صعباً على سيتي 1-0، وتفوق دبا الحصن على ضيفه مجد 2-0، فيما عاد حتا بالنقاط الثلاث من ملعب الجزيرة الحمراء بفوزه 1-0، واختتم الحمرية الجولة بانتصار كبير على جلف يونايتد 4-2.

وسجّل كارلوس ألبيرتو هدف الفوز الوحيد لـ«الصقور» في الدقيقة 9، ليمنح فريقه انطلاقة مثالية.

وفي دبا الحصن، أحرز لارس فيلدوييك هدف التقدم في الدقيقة 42، قبل أن يضيف عليون ندور الهدف الثاني في الدقيقة 83.

أما حتا، فقد خطف فوزه بفضل هدف رافائيل سيلفا في الدقيقة 23، ليعود بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الجزيرة الحمراء. وفي مباراة مليئة بالأهداف، تغلّب الحمرية على جلف يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجّل لأصحاب الأرض ريجيس توساني (د 8)، ودروما سيت هدفين (د 84 و95)، ولاديموندو أبوليناريو (د 87)، فيما أحرز هدفي الضيوف مايلز فنتون (د 9) وإيمانويل موتالي (د 72).

وتُستكمل الجولة غداً السبت، بثلاث مواجهات تجمع العروبة مع العربي، والذيد مع يونايتد، والاتفاق مع مصفوت، وتنطلق جميع المباريات عند الساعة .17:25