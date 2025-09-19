منتخب البادل يفوز على قطر في بطولة الخليج

الدوحة (وام)

واصل منتخب البادل، للرجال والسيدات والشباب، تألقه في بطولة الخليج العربي الرابعة، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما حقق انتصارات جديدة عززت حظوظه في المنافسة على الألقاب.

ففي فئة الرجال، حقق المنتخب فوزه الرابع على التوالي إثر تغلبه على نظيره القطري 2-1، ليقترب من الحفاظ على لقبه.

وفي منافسات السيدات، تفوق منتخب الإمارات على نظيره العُماني بنتيجة 3-0، فيما فاز منتخب الشباب على نظيره السعودي بالنتيجة نفسها. وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث يخوض كل منتخب خمس مباريات ضمن فئته.