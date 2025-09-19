السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منتخب البادل يفوز على قطر في بطولة الخليج

منتخب البادل يفوز على قطر في بطولة الخليج
19 سبتمبر 2025 20:25

 

الدوحة (وام)
واصل منتخب البادل، للرجال والسيدات والشباب، تألقه في بطولة الخليج العربي الرابعة، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما حقق انتصارات جديدة عززت حظوظه في المنافسة على الألقاب.

ففي فئة الرجال، حقق المنتخب فوزه الرابع على التوالي إثر تغلبه على نظيره القطري 2-1، ليقترب من الحفاظ على لقبه.
وفي منافسات السيدات، تفوق منتخب الإمارات على نظيره العُماني بنتيجة 3-0، فيما فاز منتخب الشباب على نظيره السعودي بالنتيجة نفسها. وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث يخوض كل منتخب خمس مباريات ضمن فئته.

