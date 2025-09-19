السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إيقاف انتخابات اتحاد الشطرنج بقرار من مركز التحكيم الرياضي

إيقاف انتخابات اتحاد الشطرنج بقرار من مركز التحكيم الرياضي
19 سبتمبر 2025 20:33


معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد الشطرنج، برئاسة حسين عبدالله بن رشيد، إيقاف إجراءات انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد، استناداً إلى قرار صادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وأكدت اللجنة، في خطاب موجه إلى الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، ضرورة الالتزام بما ورد في القرار، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار الأندية بموعد جديد للاقتراع فور تحديده، بعد استكمال الإجراءات ذات الصلة.
وكان من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي في الساعة الخامسة من يوم غد، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

