الوحدة يعزز صدارته لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس منافسات الجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في مبادلة أرينا – أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة نخبة اللاعبين في فئة فوق 18 عاماً، الذين يمثلون أقوى الأندية والأكاديميات في الدولة.

وشهدت النزالات منافسة قوية ومثيرة بين اللاعبين الذين أظهروا مستويات متقدمة من الجاهزية البدنية والمهارة الفنية، في ظل تنظيم احترافي يعكس الدور الرائد للاتحاد في تعزيز مكانة البطولة، وترسيخ قيم رياضة الجوجيتسو في المجتمع.

ومع ختام الجولة الثانية من البطولة واصل نادي الوحدة صدارته للترتيب، فيما حلّ بني ياس وصيفاً، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد وحمد الشريفي، نائب الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال لدى شركة أدنوك، وعدد من ممثلي الشركاء ورؤساء الأندية والأكاديميات المشاركة.

وأكّد الظاهري أن النسخة الحالية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو محطة أساسية للاعبين، إذ تمنحهم فرصة لتعزيز خبراتهم ورفع مستويات جاهزيتهم من أجل تمثيل الدولة بأفضل صورة في كبرى المحافل القارية والعالمية، مشيراً إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة هو المحرك الأول للنجاحات المتواصلة التي تحققها رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وأوضح: البطولة تتجاوز إطار المنافسة على البساط، فهي مشروع وطني شامل يترجم رؤية القيادة في ترسيخ القيم النبيلة للجوجيتسو كالالتزام والانضباط وروح الفريق، ويحفّز الأندية والأكاديميات على تطوير لاعبيها واستثمار إمكاناتهم بالشكل الأمثل.

وأضاف أن استمرار الأندية والأكاديميات في التنافس على اللقب الأغلى يعكس التطور الذي يشهده المشهد الرياضي في الدولة، ويؤكد نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها الاتحاد في بناء منظومة متكاملة قادرة على تزويد المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين يسهمون في تعزيز حضور الإمارات على خريطة الرياضة العالمية.

بدوره قال حمد الشريفي، نائب الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال لدى شركة أدنوك:«نفخر برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، فهي بطولة تحمل اسماً غالياً وتُجسد قيم التميز والانضباط التي نحرص في أدنوك على تعزيزها باعتبارها جزءاً من التزامنا الراسخ تجاه المجتمع، وإيماننا بدور الرياضة في صناعة قادة المستقبل. إن مشاركتنا في هذه البطولة تأتي انسجاماً مع توجيهات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومتابعة السيد سيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة دعم الأعمال والمهام الخاصة لدى أدنوك، في الاستثمار في أبناء الوطن وصناعة جيل قادر على المنافسة عالمياً».

وقال زايد الكعبي مدرب نادي العين للجوجيتسو: «ندرك جيداً أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو ليست بطولة عادية، بل هي أغلى الألقاب على الساحة المحلية وتمثل محطة فخر لكل نادٍ ولاعب يشارك فيها. قمنا بتحضيرات مكثفة شملت الجوانب البدنية والفنية، لضمان جاهزية لاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم. ندرك أن قيمة الكأس تضيف أبعاداً أكبر للمنافسة وتجعل كل نزال أشبه بنهائي، ومن هنا يبرز التحدي الحقيقي. لدينا ثقة كبيرة بلاعبينا وبما أظهروه من التزام وجدية في التدريبات، ونعتقد أن حظوظنا جيدة في المنافسة على مركز متقدم».

ويقول عمر السويدي لاعب نادي الوحدة:«المشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو مسؤولية وشرف كبير لكل لاعب. هذه البطولة تجمع أفضل اللاعبين على مستوى الدولة، ما يجعل المنافسة مثيرة وصعبة، لكنها في الوقت نفسه تمنحنا فرصة لاختبار قدراتنا في بيئة عالية المستوى. نجاحنا في هذه الجولة يعني أننا نملك فرصة كبيرة للظفر باللقب للعام الثاني على التوالي».