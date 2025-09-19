الجزيرة يستعيد نغمة الانتصارات بـ «الأربعة»

مراد المصري (أبوظبي)

استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات بفوزه على بني ياس 4-0، في المباراة التي أقيمت على استاد بني ياس بأبوظبي، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني مؤقتاً، وبقي «السماوي» في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.

وسجل للجزيرة فينيسيوس ميلو في الدقيقتين 15 و51، وبرونو دي أوليفيرا من ضربة جزاء في الدقيقة 45+1، وعبدالله رمضان في الدقيقة 45+7، وأكمل بني ياس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خالد الهاشمي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

على صعيد مجريات اللقاء، ترجم الجزيرة أفضليته بافتتاح التسجيل بواسطة فينيسوس ميلو الذي حول بقدمه داخل الشباك كرة عرضية مثالية من محمد ربيع في الدقيقة 15.

اقترب ميلو من إضافة الهدف الثاني عندما توغل داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي، إلا أن تسديدته مرت زاحفة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 25.

حاول بني ياس في أكثر من لقطة إدراك التعادل، إلا أن تسديدات لاعبيه غابت عنها الدقة، وأبرزها تسديدة قودوين في الدقيقة 39.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للجزيرة، بعد عرقلة خالد الهاشمي لاعب بني ياس لويليام روشا لاعب الجزيرة، وتقدم برونو دي أوليفيرا وسددها بنجاح داخل الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتعرض «السماوي» لضربة موجهة بعد طرد خالد الهاشمي، بعد تدخله على فينيسيوس ميلو المنفرد، وتقدم عبدالله رمضان لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة على إثرها، وسجل منها الهدف الثالث بتسديدة متقنة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدأ الجزيرة الشوط الثاني من حيث توقف، ليضيف الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية من محمد ربيع تابعها فينيسيوس بدقة داخل الشباك في الدقيقة 51.

اقترب إبراهيم عادل من تسجيل الهدف الخامس، إلا أن القائم الأيسر لمرمى بني ياس تصدى لتسديدته بعد مجهود فردي في الدقيقة 56.

تواصل ضغط الجزيرة مستفيداً من المعنويات المرتفعة، والنقص العددي في صفوف منافسه، إلا أن الأمور سارت بهدوء في الدقائق التالية لتنتهي المباراة بتفوق «فخر أبوظبي» برباعية نظيفة.