السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد بن منصور بن زايد يتوج الفائزين في مونديال المواي تاي للشباب

محمد بن منصور بن زايد يتوج الفائزين في مونديال المواي تاي للشباب
19 سبتمبر 2025 23:56


أبوظبي (وام)
توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، مساء اليوم أبطال المنافسات النهائية في ختام فعاليات «مونديال الشباب» للمواي تاي، في «سبيس 42 أرينا» بأبوظبي.
شهدت البطولة - التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج - لأول مرة في الشرق الأوسط، من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواي تاي، مشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 100 دولة، بالإضافة إلى نحو 800 من الإداريين، والمدربين والحكام.
حضر مراسم التتويج ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي، وطارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وخلف سالم مدير إدارة فعاليات الشركاء بمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.
وتوجه طارق المهيري، بالشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، على حضوره فعاليات الختام، وتتويج الفائزين، وقال إن البطولة حققت نجاحاً كبيراً، بمشاركة عالمية واسعة، وشهدت فعاليات خاصة بأصحاب الهمم.
وأوضح أن النجاح الفني والتنظيمي لفعاليات البطولة حافز كبير لاستضافة فعاليات أخرى ضمن أجندة الاتحاد، مثنياً في الوقت نفسه على المستويات المميزة لأبناء وبنات دولة الإمارات، وحصولهم على المراكز الأولى وأشاد بالأداء الفني المتطور للمشاركين في فعالياتها من جميع أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة
اختتام مسابقة أصحاب الهمم في بطولة العالم للمواي تاي للشباب
بطولة العالم للمواي تاي تصل إلى محطة الختام في أبوظبي
المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
بطولة العالم للمواي تاي
محمد بن منصور بن زايد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©