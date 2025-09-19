السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البطولات الشهرية لـ«جولف الإمارات» تنطلق من «السعديات»

نخبة اللاعبين تشارك في بطولة الجولف (من المصدر)
20 سبتمبر 2025 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم على ملعب نادي السعديات للجولف في العاصمة أبوظبي، منافسات الجولة الأولى من البطولات الشهرية للجولف للمواطنين، التي تشكّل باكورة الموسم الرياضي الجديد، بمشاركة أكثر من 52 لاعباً ولاعبة.
وتتميّز البطولة بحضور فاعل من مختلف فئات اللعبة، حيث لم تقتصر المشاركة على لاعبي منتخب الرجال أو المخضرمين فحسب، بل امتدّت لتشمل العديد من قيادات اللعبة (النواخذة) ولاعبي منتخبات المراحل السنية الذين يمثلون مستقبل اللعبة، إلى جانب عدد كبير من الناشئين والبراعم المنخرطين في البرنامج الوطني، الذي يشرف عليه الاتحاد بصورة مباشرة.

أخبار ذات صلة
رئيس كوت ديفوار يتسلم وسام الجائزة الأفريقية لتعزيز السلم لعام 2025
تحت رعاية منصور بن زايد.. «المعرض والمؤتمر العالمي للسـكك الحـديدية والنقل والبنية التحتية» ينطلق بأبوظبي في 8 أكتوبر

وعبّر اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، عن ثقته بأن النسخة الحالية من البطولة ستكون نموذجية ومتميزة، كونها تأتي بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والخارجي، وكذلك بعد عودة اللاعبين من المعسكر الخارجي الذي أُقيم في المملكة المغربية، والذي مثّل محطة إعدادية مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأضاف: «نحن نحرص في الاتحاد على دمج اللاعبين من فئة الناشئين والأشبال والبراعم في كافة البطولات الرسمية، بما في ذلك البطولات الشهرية، وذلك في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين المواطنين في مختلف الفئات العمرية».

شكر وتقدير
وجّه عبدالله الهاشمي الشكر إلى جميع الأندية في الدولة على دعمها المتواصل للاعبين وتعاونها المثمر مع اتحاد اللعبة، كما تقدّم بالشكر إلى إدارة نادي السعديات للجولف على استضافة الجولة الافتتاحية.

السعديات
الجولف
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©