البطولات الشهرية لـ«جولف الإمارات» تنطلق من «السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق اليوم على ملعب نادي السعديات للجولف في العاصمة أبوظبي، منافسات الجولة الأولى من البطولات الشهرية للجولف للمواطنين، التي تشكّل باكورة الموسم الرياضي الجديد، بمشاركة أكثر من 52 لاعباً ولاعبة.

وتتميّز البطولة بحضور فاعل من مختلف فئات اللعبة، حيث لم تقتصر المشاركة على لاعبي منتخب الرجال أو المخضرمين فحسب، بل امتدّت لتشمل العديد من قيادات اللعبة (النواخذة) ولاعبي منتخبات المراحل السنية الذين يمثلون مستقبل اللعبة، إلى جانب عدد كبير من الناشئين والبراعم المنخرطين في البرنامج الوطني، الذي يشرف عليه الاتحاد بصورة مباشرة.





وعبّر اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، عن ثقته بأن النسخة الحالية من البطولة ستكون نموذجية ومتميزة، كونها تأتي بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والخارجي، وكذلك بعد عودة اللاعبين من المعسكر الخارجي الذي أُقيم في المملكة المغربية، والذي مثّل محطة إعدادية مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف: «نحن نحرص في الاتحاد على دمج اللاعبين من فئة الناشئين والأشبال والبراعم في كافة البطولات الرسمية، بما في ذلك البطولات الشهرية، وذلك في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين المواطنين في مختلف الفئات العمرية».



شكر وتقدير

وجّه عبدالله الهاشمي الشكر إلى جميع الأندية في الدولة على دعمها المتواصل للاعبين وتعاونها المثمر مع اتحاد اللعبة، كما تقدّم بالشكر إلى إدارة نادي السعديات للجولف على استضافة الجولة الافتتاحية.