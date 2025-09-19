«ديربي مثير» بين النصر وشباب الأهلي في «قمة الرابعة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يُشعل الصراع على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يجمع الثلاثي شباب الأهلي والعين والنصر، برصيد 7 نقاط لكل فريق، أجواء اليوم الثاني للجولة الرابعة، والتي تنطلق مساء اليوم بمباراتي العين وخورفكان، ودبا وكلباء في الخامسة والنصف مساء، فيما يستقبل النصر ضيفه شباب الأهلي في «مواجهة الديربي القديم» التي تنطلق في الثامنة والنصف مساءً على استاد آل مكتوم.

ويخوض العين اختباراً محفوف بالمخاطر على استاد هزاع بن زايد عندما يواجه خورفكان، ويتطلع «الزعيم» للوصول إلى النقطة العاشرة ومواصلة مشواره بثبات، في الوقت الذي يراهن فيه خورفكان على حماسه بعد بداية متوازنة جمع خلالها 4 نقاط.

ويدخل دبا قبل الأخير بلا رصيد اختباراً جديداً في رحلة البحث عن فوزه الأول، حينما يستقبل اتحاد كلباء العاشر بـ 4 نقاط.

وتتجه الأنظار نحو استاد آل مكتوم بدبي، حيث يقام «الديربي القديم» بين النصر وشباب الأهلي، ويخوض «العميد» اللقاء بمعنويات عالية بعد بداية إيجابية وحصد 7 نقاط .

ويطمح «الفرسان» بقيادة البرتغالي باولو سوزا إلى تعزيز موقعه في القمة.