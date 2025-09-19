السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ديربي مثير» بين النصر وشباب الأهلي في «قمة الرابعة»

«ديربي مثير» بين النصر وشباب الأهلي في «قمة الرابعة»
20 سبتمبر 2025 02:10

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يُشعل الصراع على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يجمع الثلاثي شباب الأهلي والعين والنصر، برصيد 7 نقاط لكل فريق، أجواء اليوم الثاني للجولة الرابعة، والتي تنطلق مساء اليوم بمباراتي العين وخورفكان، ودبا وكلباء في الخامسة والنصف مساء، فيما يستقبل النصر ضيفه شباب الأهلي في «مواجهة الديربي القديم» التي تنطلق في الثامنة والنصف مساءً على استاد آل مكتوم.
ويخوض العين اختباراً محفوف بالمخاطر على استاد هزاع بن زايد عندما يواجه خورفكان، ويتطلع «الزعيم» للوصول إلى النقطة العاشرة ومواصلة مشواره بثبات، في الوقت الذي يراهن فيه خورفكان على حماسه بعد بداية متوازنة جمع خلالها 4 نقاط.
ويدخل دبا قبل الأخير بلا رصيد اختباراً جديداً في رحلة البحث عن فوزه الأول، حينما يستقبل اتحاد كلباء العاشر بـ 4 نقاط.
وتتجه الأنظار نحو استاد آل مكتوم بدبي، حيث يقام «الديربي القديم» بين النصر وشباب الأهلي، ويخوض «العميد» اللقاء بمعنويات عالية بعد بداية إيجابية وحصد 7 نقاط .
ويطمح «الفرسان» بقيادة البرتغالي باولو سوزا إلى تعزيز موقعه في القمة.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في العين
الجزيرة يستعيد نغمة الانتصارات بـ «الأربعة»
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
العين
النصر
خورفكان
كلباء
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©