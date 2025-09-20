الألماني بواتينج يودع ملاعب كرة القدم

ميونيخ (رويترز)

أعلن جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ السابق، والفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا في 2014 اعتزال كرة القدم.

أمضى اللاعب، البالغ من العمر 37 عاماً، الذي شارك في 76 مباراة مع منتخب ألمانيا بين عامي 2009 و2018، 10 سنوات في بايرن ميونيخ بعد انضمامه من مانشستر سيتي في 2011، وفاز بتسعة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وقال بواتيج في مقطع مصور على تطبيق إنستجرام: «لعبت لفترة طويلة مع أندية كبيرة ومنتخب بلادي، تعلمت وفزت وخسرت ونضجت خلال كل ذلك».

وأضاف: «منحتني كرة القدم الكثير، لكن حان الوقت الآن لبدء مرحلة جديدة، ليس لأني مضطر للقيام بذلك لكن لأني مستعد، أنا ممتن لكل شيء، للفرق والمشجعين والأشخاص الذين قدموا لي الدعم، وقبل كل شيء عائلتي وأطفالي. لقد كانوا دائماً حاضرين لمساعدتي».

لعب بواتينج أيضاً في صفوف أولمبيك ليون وساليرنيتانا وهامبورج، وكان آخر ظهور له مع فريق لاسك لينز النمساوي إذ انتهى عقده بالتراضي الشهر الماضي.

وفي يوليو من العام الماضي، حُكم عليه بغرامة مع إيقاف التنفيذ وإنذار بعد محاكمة تتعلق باتهامات من صديقته السابقة بارتكاب عنف منزلي.

واتهمته والدة ابنتيه التوأم بقذفها بمصباح لم يصبها ثم إلقاء صندوق صغير أصاب ذراعها قبل أن يضربها ويشد شعرها.

وأنكر بواتينج التسبب في إصابة صديقته السابقة.