الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لغة الأرقام تتحدث.. من يحسم قمة يونايتد وتشيلسي في «البريميرليج»؟

لغة الأرقام تتحدث.. من يحسم قمة يونايتد وتشيلسي في «البريميرليج»؟
20 سبتمبر 2025 11:03

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الأرقام تتحدث.. من يحسم قمة أرسنال والسيتي في «البريميرليج»؟
يونايتد بقيادة أموريم.. أول فوز أمام «الكبار» منذ 279 يوماً!

يستضيف مانشستر يونايتد فريق تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية، على ملعب «أولد ترافورد»، في قمة اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يحصل يونايتد إلا على 4 نقاط من مبارياته الأربع الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وخرج من كأس الرابطة بطريقة محرجة على يد فريق جريمسبي من الدرجة الرابعة.
وحقق الفريق انتصارين فقط من آخر 13 مباراة في «البريميرليج»، وقدم أداء باهتاً آخر في خسارته 0-3 في ديربي مانشستر، أمام سيتي، يوم الأحد.
وفي المقابل، انتهت مسيرة تشيلسي التي استمرت 9 مباريات دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ، يوم الأربعاء، لكن «البلوز» لم يُهزم حتى الآن على المستوى المحلي، كما يواجه إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي مهمة شاقة لإنهاء صيام دام 12 عاماً على الفوز على يونايتد في «أولد ترافورد».
وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز تشيلسي على ملعب «أولد ترافورد» بنسبة 46.8%، في حين تصل نسبة فوز مانشستر يونايتد 28.7%، وتنتهي المباراة بالتعادل بنسبة 24.5%.
ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 12 مباراة خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي (فاز 5 وتعادل 7) منذ الهزيمة 1-0 في مايو 2013.
ويُعد معدل فوز تشيلسي، البالغ 18% في «أولد ترافورد» في الدوري الإنجليزي الممتاز (6 من 33 مباراة)، الأقل له خارج أرضه أمام أي فريق زاره 10 مرات أو أكثر في المسابقة.
وبعد فوزه بنتيجة 1-0 في مايو، يسعى تشيلسي لتحقيق انتصارين متتاليين على يونايتد في الدوري للمرة الأولى منذ فوزه بثلاثة انتصارات متتالية بين نوفمبر 2009 ومارس 2011 تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.
ويعادل فوزا تشيلسي في آخر 3 مباريات خاضها ضد الشياطين الحمر في الدوري (تعادل واحد) عدد انتصاراته السابقة (17 فوزاً و9 تعادلات و6 هزائم)، وكانت مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد هي الأكثر تعادلاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت بالتعادل 27 مرة.
وكانت 14 من هذه التعادلات على ملعب «أولد ترافورد»، بينما كانت مباراة إيفرتون ضد توتنهام على ملعب «جوديسون بارك»، هي المباراة الوحيدة على ملعب محدد التي شهدت تعادلاً أكثر في المسابقة (17).

تشيلسي
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©