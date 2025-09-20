لغة الأرقام تتحدث.. من يحسم قمة يونايتد وتشيلسي في «البريميرليج»؟

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف مانشستر يونايتد فريق تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية، على ملعب «أولد ترافورد»، في قمة اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحصل يونايتد إلا على 4 نقاط من مبارياته الأربع الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وخرج من كأس الرابطة بطريقة محرجة على يد فريق جريمسبي من الدرجة الرابعة.

وحقق الفريق انتصارين فقط من آخر 13 مباراة في «البريميرليج»، وقدم أداء باهتاً آخر في خسارته 0-3 في ديربي مانشستر، أمام سيتي، يوم الأحد.

وفي المقابل، انتهت مسيرة تشيلسي التي استمرت 9 مباريات دون هزيمة في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ، يوم الأربعاء، لكن «البلوز» لم يُهزم حتى الآن على المستوى المحلي، كما يواجه إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي مهمة شاقة لإنهاء صيام دام 12 عاماً على الفوز على يونايتد في «أولد ترافورد».

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز تشيلسي على ملعب «أولد ترافورد» بنسبة 46.8%، في حين تصل نسبة فوز مانشستر يونايتد 28.7%، وتنتهي المباراة بالتعادل بنسبة 24.5%.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 12 مباراة خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي (فاز 5 وتعادل 7) منذ الهزيمة 1-0 في مايو 2013.

ويُعد معدل فوز تشيلسي، البالغ 18% في «أولد ترافورد» في الدوري الإنجليزي الممتاز (6 من 33 مباراة)، الأقل له خارج أرضه أمام أي فريق زاره 10 مرات أو أكثر في المسابقة.

وبعد فوزه بنتيجة 1-0 في مايو، يسعى تشيلسي لتحقيق انتصارين متتاليين على يونايتد في الدوري للمرة الأولى منذ فوزه بثلاثة انتصارات متتالية بين نوفمبر 2009 ومارس 2011 تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ويعادل فوزا تشيلسي في آخر 3 مباريات خاضها ضد الشياطين الحمر في الدوري (تعادل واحد) عدد انتصاراته السابقة (17 فوزاً و9 تعادلات و6 هزائم)، وكانت مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد هي الأكثر تعادلاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت بالتعادل 27 مرة.

وكانت 14 من هذه التعادلات على ملعب «أولد ترافورد»، بينما كانت مباراة إيفرتون ضد توتنهام على ملعب «جوديسون بارك»، هي المباراة الوحيدة على ملعب محدد التي شهدت تعادلاً أكثر في المسابقة (17).