سباق «اللاعب الأسرع» يرفع الحماس في الدوري الإنجليزي

علي معالي (أبوظبي)

تصدّر جاكسون تشاتشوا، لاعب فريق ولفرهامبتون، قائمة اللاعبين الأسرع بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بسرعة 37.30 كم في الساعة، رغم خسارة فريقه أمام إيفرتون في الجولة الثالثة، بنتيجة 2-3.

واحتل بريان مبيومو، لاعب مانشستر يونايتد، المرتبة الثانية عندما وصلت سرعته إلى 36.36 كم/ ساعة، وكانت أمام فريق فولهام في الجولة الثانية، وانتهت بالتعادل 1-1، وعلى الرغم من سرعته المذهلة، لم يتمكن الصاعد في صفوف «الشياطين الحمر» من مساعدة فريقه في الحصول على النقاط الكاملة للمباراة.

ويواصل دانيال جيمس إثبات قدرته في السرعة مع ليدز يونايتد بـ 36.14 كم/ ساعة في التعادل 0-0 مع نيوكاسل في الجولة الثالثة، وفي برايتون، برز يانكوبا مينته بسرعته المعتادة، وعزز هذا المهاجم نقاط قوته في الفوز 2-1 على مان سيتي في الجولة الثالثة، عندما وصل إلى مستوى 36.11 كم/ ساعة.

وترك لاعب نيوكاسل الصاعد أنتوني إيلانجا بصمته بنجاح مثير للإعجاب في الخسارة 2-3 أمام ليفربول في الجولة الثانية، وبلغت سرعته 36 كم/ ساعة، وتألق صاعد آخر، لاعب ليفربول جيإريمي فريمبونج، في الفوز 4-2 على بورنموث في الجولة الأولى.

ويجذب نجم ليفركوزن السابق الانتباه أيضاً بسرعته التي وصلت إلى 35.86 كم/ ساعة، وكان أولا أينا، مدافع نوتنجهام فورست، النقطة المضيئة في فريقه أمام وستهام في المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 3-0، في الجولة الثالثة، عندما وصل إلى سرعة قصوى تبلغ 35.82 كم/ ساعة، ولاعب آخر في برايتون، هو أيضاً في المراكز العشرة الأولى، هو براجان جرودا، وصل إلى سرعة 35.82 كم/ ساعة في الفوز 2-1 على مان سيتي في الجولة الثالثة.