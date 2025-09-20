الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نجل زيدان يلعب لمنتخب الجزائر

نجل زيدان يلعب لمنتخب الجزائر
20 سبتمبر 2025 11:59

علي معالي (أبوظبي)

بعد مشاركته مع منتخبات فرنسا للفئات السنية، قرر لوكا زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان، تغيير جنسيته الرياضية، ليدافع الآن عن ألوان المنتخب الجزائري.
ونشر الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي، قائلاً: «يسر الاتحاد الجزائري الإعلان عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد منح حارس المرمى لوكا زين الدين زيدان الترخيص الرسمي من أجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري».
تجدر الإشارة إلى أن لوكا زيدان قضى مسيرته الكروية بالكامل في إسبانيا، حيث لعب في فرق الشباب لريال مدريد (2014-2019)، ثم راسينج سانتاندير، رايو فايكانو، إيبار، ومنذ يوليو 2024 مع غرناطة، أما على صعيد المنتخبات، فقد مر بجميع الفئات السنية لمنتخب فرنسا، حيث لعب 3 مباريات مع منتخب تحت 16 عاماً، و14 مع تحت 17 عاماً، و6 مع تحت 18 عاماً، و6 مع تحت 19 عاماً، ومباراة واحدة مع تحت 20 عاماً في 2018.
وسوف يتم استدعاء حارس مرمى غرناطة إلى الفريق خلال تجمّع أكتوبر، حيث يشارك في مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد الصومال يوم 6 أكتوبر وأوغندا 13 من نفس الشهر.
وحالياً، يتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم الأفريقية، حيث يتقدم بفارق 4 نقاط عن أوغندا، وإذا فاز بالمباراة التالية، فسوف يتأهل لمونديال 2026، ومن المحتمل أن يصبح لوكا حارس المرمى رقم 1 في الجزائر، خلال الجولة التأهيلية.

