الرياضة

«زورق أبوظبي» يجذب أنظار العالم في جنوة

«زورق أبوظبي» يجذب أنظار العالم في جنوة
20 سبتمبر 2025 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

يسجّل فريق أبوظبي للزوارق السريعة حضوراً لافتاً في معرض جنوة الدولي للقوارب (Genoa International Boat Show)، أحد أبرز وأعرق المعارض البحرية العالمية، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري بمدينة جنوة الإيطالية، بمشاركة كبرى الشركات والعلامات التجارية في صناعة القوارب واليخوت والمعدات البحرية.
ويعرض الفريق في جناح شركة ميركوري العالمية زورقه التاريخي الذي تمكن من تحطيم الرقم القياسي في سباق Pavia-Venice Raid، وذلك بقيادة جيدو كابليني، المدير الفني ومدرب الفريق، الذي قاد الزورق إلى إنجاز عالمي جديد سجّل باسم أبوظبي والإمارات.
ويحظى هذا الظهور باهتمام خاص، كونه يجمع بين قوة الأداء الرياضي والخبرة الفنية التي يتمتع بها كاباليني، إلى جانب الشراكة الناجحة مع شركة ميركوري، أحد أكبر مصنّعي المحركات البحرية في العالم، حيث أصبح الزورق أيقونة تُمثل الريادة الإماراتية في مجال الرياضات البحرية.
ويُعد معرض جنوة الدولي للقوارب منصة كبرى تستقطب سنوياً أكثر من 120 ألف زائر على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع، مع مشاركة مئات العارضين من مختلف دول العالم، لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات القوارب واليخوت والمعدات البحرية.
وأكد ثاني القمزي، مدير فرق أبوظبي للزوارق السريعة، أن عرض الزورق في هذا الحدث العالمي يعكس المكانة المرموقة التي بلغها على الساحة الدولية، ويُبرز قيمة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الرقم القياسي في سباق بافيا-البندقية يظل علامة مضيئة في مسيرة الفريق وتاريخه الحافل.

