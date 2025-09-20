إنزاجي: نشعر بالمرارة للتعادل مع الأهلي!

الرياض (د ب أ)

أعرب سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن إحباطه بسبب التعادل مع مضيفه أهلي جدة، رغم التقدم بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 78، نافياً تأثر «الأزرق» سلباً بالتغييرات التي أحدثها خلال الشوط الثاني. وفرّط الهلال في تقدمه 3-0 في الشوط الأول، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف من أصحاب الأرض في غضون 12 دقيقة، لينتهي اللقاء، الذي جرى على ملعب «الإنماء» بالتعادل 3-3، في قمة مباريات المرحلة الثالثة للمسابقة.

وفي مؤتمره الصحفي عقب اللقاء، قال إنزاجي: «لعبنا بصورة جيدة للغاية حتى الدقيقة 80، وسجلنا 3 أهداف، وسددنا 3 كرات على القائم، وإدوارد ميندي أيضاً قدّم عدة تصديات، ثم استطاع إيفان توني تقليص الفارق بلمحة فنية مميزة».

وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «الرياضية» السعودية: «لم نتعامل مع المباراة كما يجب بعد ذلك، ولا أستطيع انتقاد الفريق لأننا قدمنا 80 دقيقة ممتازة».

وأوضح إنزاجي: «خلال المباراة حدثت بعض الإصابات، وخرج مالكوم، وطلب نيفيش التغيير، لأنه لم يكن جاهزاً في الأساس وأصر على المشاركة، والفاصل الزمني بين هذه المباراة وسابقتها في دوري أبطال آسيا للنخبة قصير، ولم نحصل على راحة كافية للاستشفاء ومع ذلك كنا جيدين حتى قبل النهاية بعشر دقائق».

وتابع: «التغييرات لم تؤثر فينا، لأن البدلاء التزموا بالأدوار المطلوبة، وأتقبل ولوج الهدف الأول مرمانا لأنه جاء بإنهاء مميز من توني، لكن الهدف الثاني أظهر ضعف الرقابة، والثالث من ركنية في غياب التغطية اللازمة، ونشعر بالمرارة، وهذا درس لنا».

وأردف مدرب الهلال: «مستوى المباراة الفني كان عالياً، ومن شاهدها استمتع، لكن أنا لم أستمتع بها لأن هدفي الفوز».

وختم إنزاجي حديثه قائلاً: «ينبغي علينا التعلم من المباراة، وتحليل أخطائنا وتصويبها، لكن لا ننسى أننا واجهنا بطل نخبة آسيا والسوبر، وليس منافساً سهلاً».

وكان الهلال افتتح موسمه في دوري روشن بالفوز على الرياض 2-0، ثم تعادل مع القادسية 2-2، ليمتلك الآن 5 نقاط، في المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.