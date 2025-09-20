الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنزاجي: نشعر بالمرارة للتعادل مع الأهلي!

إنزاجي: نشعر بالمرارة للتعادل مع الأهلي!
20 سبتمبر 2025 12:16

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
الهلال يهدد بالتصعيد في أزمة لودي!

أعرب سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن إحباطه بسبب التعادل مع مضيفه أهلي جدة، رغم التقدم بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 78، نافياً تأثر «الأزرق» سلباً بالتغييرات التي أحدثها خلال الشوط الثاني. وفرّط الهلال في تقدمه 3-0 في الشوط الأول، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف من أصحاب الأرض في غضون 12 دقيقة، لينتهي اللقاء، الذي جرى على ملعب «الإنماء» بالتعادل 3-3، في قمة مباريات المرحلة الثالثة للمسابقة.
وفي مؤتمره الصحفي عقب اللقاء، قال إنزاجي: «لعبنا بصورة جيدة للغاية حتى الدقيقة 80، وسجلنا 3 أهداف، وسددنا 3 كرات على القائم، وإدوارد ميندي أيضاً قدّم عدة تصديات، ثم استطاع إيفان توني تقليص الفارق بلمحة فنية مميزة».
وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «الرياضية» السعودية: «لم نتعامل مع المباراة كما يجب بعد ذلك، ولا أستطيع انتقاد الفريق لأننا قدمنا 80 دقيقة ممتازة».
وأوضح إنزاجي: «خلال المباراة حدثت بعض الإصابات، وخرج مالكوم، وطلب نيفيش التغيير، لأنه لم يكن جاهزاً في الأساس وأصر على المشاركة، والفاصل الزمني بين هذه المباراة وسابقتها في دوري أبطال آسيا للنخبة قصير، ولم نحصل على راحة كافية للاستشفاء ومع ذلك كنا جيدين حتى قبل النهاية بعشر دقائق».
وتابع: «التغييرات لم تؤثر فينا، لأن البدلاء التزموا بالأدوار المطلوبة، وأتقبل ولوج الهدف الأول مرمانا لأنه جاء بإنهاء مميز من توني، لكن الهدف الثاني أظهر ضعف الرقابة، والثالث من ركنية في غياب التغطية اللازمة، ونشعر بالمرارة، وهذا درس لنا».
وأردف مدرب الهلال: «مستوى المباراة الفني كان عالياً، ومن شاهدها استمتع، لكن أنا لم أستمتع بها لأن هدفي الفوز».
وختم إنزاجي حديثه قائلاً: «ينبغي علينا التعلم من المباراة، وتحليل أخطائنا وتصويبها، لكن لا ننسى أننا واجهنا بطل نخبة آسيا والسوبر، وليس منافساً سهلاً».
وكان الهلال افتتح موسمه في دوري روشن بالفوز على الرياض 2-0، ثم تعادل مع القادسية 2-2، ليمتلك الآن 5 نقاط، في المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

الدوري السعودي
الهلال السعودي
الأهلي السعودي
سيموني إنزاجي
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق حملة وطنية بعنوان «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©