«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المناصب والخطة التطويرية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب في اجتماعه الأول في أبوظبي برئاسة حمد عبدالله المحياس، مناصبه الإدارية الجديدة، واستراتيجية المرحلة المقبلة، وإعداد وتأهيل اللاعبين للمشاركات المحلية والإقليمية والدولية.

وقرر المجلس تعيين فهد عيسى الحوسني، نائباً للرئيس ورئيساً للجنة التنفيذية، وخالد محمد الأنصاري، رئيساً للجنة المالية، وعبدالرحمن صالح المنهالي، رئيساً للجنة الفنية، وبشرى محمد النجار، رئيساً للجنة الإعلامية.

واستعرض الاجتماع بحث فرص التعاون مع مؤسسات رياضية محلية ودولية، وإقرار تشكيل اللجان الداخلية بالنادي لتفعيل العمل المؤسسي، واكتشاف المواهب، وتمكينها من القدرات التنافسية.

وتوجّه حمد المحياس، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على دعمه لجهود النادي التطويرية، وتجديد الثقة في مجلس الإدارة للمرحلة المقبلة.

وأكد المحياس حرص الإدارة الجديدة على تحقيق نقلة نوعية كبيرة، لترسيخ مكانته كوجهة رياضية رائدة على المستويين المحلي والدولي، والعمل بروح الفريق الواحد، وتبنِّي برامج تدريبية حديثة، وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية، بما يتماشى مع مكانة أبوظبي الرياضية المرموقة في مجال كرة المضرب.