الرياضة

قمة «الليجا» تتقاطع بين 4 فرق من مدريد وبرشلونة

قمة «الليجا» تتقاطع بين 4 فرق من مدريد وبرشلونة
20 سبتمبر 2025 14:30

مراد المصري (أبوظبي)

تشهد الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، تقاطعاً نحو صدارة الترتيب في مواجهتين مزدوجتين تجمعان 4 فرق من مدينتي مدريد وبرشلونة، حيث يستضيف ريال مدريد، متصدر الدوري، إسبانيول، صاحب المركز الثالث اليوم السبت، بينما يواجه برشلونة صاحب المركز الثاني، يوم الأحد، خيتافي، الذي يتقاسم المركز الرابع حالياً.
ويستضيف ملعب البرنابيو واجهة قوية بين فريقين من أصل ثلاثة فرق (إلى جانب برشلونة)، لا تزال بلا أي هزيمة في الدوري هذا الموسم، إذ حقق ريال مدريد العلامة الكاملة بالفوز بجميع مبارياته الأربعة لحد الآن، فيما يمتلك إسبانيول 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد.
مع ذلك، لن تكون مهمة «الببغاوات» سهلة أمام فريق تشابي ألونسو، فقد خسر الفريق الكتالوني 25 من أصل 27 مباراة خاضها خارج أرضه أمام ريال مدريد، ويعود آخر فوز له في العاصمة الإسبانية إلى 1996، وفي الواقع، لم يُسجل إسبانيول سوى في أربع من آخر 14 مواجهة على ملعب البرنابيو، حيث فاز ريال مدريد في 10 مباريات متتالية، وآخر مرة حقق فيها «لوس بيريكيتوس» نتيجة إيجابية في العاصمة كانت في موسم 2012/2013، عندما تعادل 2-2 خارج أرضه. ويبقى الآن أن نرى ما إذا كان أي من الفريقين أو كليهما سيتمكن من الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري؟ 
بعد يوم واحد في كتالونيا، يستضيف برشلونة منافسه خيتافي الذي استهل الموسم الحالي بشكل رائع، بعدما فاز «لوس أزولونيس» بثلاث من مبارياته الأربع الأولى هذا الموسم، في غضون ذلك، بعد خسارة نقطتين خارج أرضه أمام رايو فاييكانو قبل فترة التوقف الدولي، استعاد برشلونة توازنه بفوز ساحق 6-0 على فالنسيا في الجولة الماضية.
من الواضح أن سجلّ المواجهات المباشرة في المواجهة القادمة بين برشلونة وخيتافي يصب في صالح «البرشا»، إذ لم يخسر «البلوجرانا» على أرضه أمام منافسه المقبل، كما أنه حقق الفوز على ملعبه في آخر سبع مباريات على التوالي ضد فريق العاصمة، فيما لم ينجح خيتافي في هز الشباك في زياراته الثلاث الأخيرة.

ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
الليجا
إسبانيول
خيتافي
