البطائح «كامل العدد» قبل لقاء الوصل

علي معالي (أبوظبي)

للمرة الأولى، تكتمل قوة فريق البطائح، وذلك قبل مباراة الوصل في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، والمقرر لها غداً الأحد، حيث عاد المهاجم الكاميروني أناتولي أبانج من الإصابة التي حرمت الفريق من جهوده لعدة مباريات، إضافة إلى عودة مليكي، ومعهما محمد جمعة «بيليه»، لتكون مباراة الوصل الأولى له هذا الموسم، وكذلك يعود اللاعب الدولي ألفارو دي أوليفيرا، وبالتالي تُصبح قوة «الراقي» مكتملة تماماً بهذا الرباعي المهم، والذي كان له تأثيره السلبي الكبير لعدم وجودهم خلال الفترة الماضية.

وعبّر فرهاد مجيدي مدرب الفريق عن سعادته بعودة هؤلاء اللاعبين، وقال: «الخبر الجيد لنا هو عودة لاعبينا الأربعة المصابين، مما يجعل العمل أسهل بالنسبة لنا، ولكن بكل تأكيد ستكون مباراة صعبة، وأعتقد أننا جاهزون لهذه المباراة، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة».

وأضاف: «من الطبيعي أن يكون هدفنا تجنب تقديم مباراة سيئة مثل المباراة السابقة، ونعلم جيداً أننا سنقابل فريقاً قوياً بحجم الوصل».