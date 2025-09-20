الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نوريس يتصدر «الحرة الثالثة» في جائزة أذربيجان الكبرى

نوريس يتصدر «الحرة الثالثة» في جائزة أذربيجان الكبرى
20 سبتمبر 2025 14:46

برلين (د ب أ)

سجل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة «الأخيرة» لسباق جائزة أذربيجان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم.
وحقق نوريس زمناً بلغ دقيقة و223. 41 ثانية، متفوقاً بفارق 222. 0 ثانية على أقرب ملاحقيه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، في حين احتل الأسترالي أوسكار بياستري، زميل نوريس في الفريق ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين في المسابقة، المركز الثالث بفارق 254.0 ثانية عن الصدارة.
من جانبه، احتل البريطاني المخضرم لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، المركز الرابع، بينما حل زميله في الفريق شارل لوكلير، من إمارة موناكو، في الترتيب العاشر.
في المقابل، تواجد ثنائي فريق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي والبريطاني جورج راسل، في المركزين الخامس والسادس على الترتيب، في حين جاء الياباني يوكي تسونودا، سائق فريق ريد بول في المركز السادس عشر.
ويتصدر بياستري الترتيب العام لفئة السائقين بالبطولة بفارق 31 نقطة أمام نوريس، صاحب المركز الثاني.
ومن المقرر أن تجرى التجربة التأهليلة للسباق في وقت لاحق من مساء اليوم، في حين يقام السباق غداً الأحد.

