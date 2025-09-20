«متعبة» تظفر بناموس الحول و«الشارد» أول الزمول في مهرجان العين للهجن



علي معالي (العين)



تواصلت فعاليات اليوم التاسع من مهرجان العين 2025 للهجن، التي خصصت لتحديات فئة الحول والزمول لمسافة 5 كيلومترات، على أرضية ميدان الروضة وسط حضور مميز ومنافسة قوية بين الشعارات، وظفرت «متعبة» لسعيد مطر حمد عنوده العامري، بناموس الحول في الشوط الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن وقدره 8:00:59 دقائق، وفي الشوط الثاني كان التميز من نصيب «الشارد» لمحمد مطر عبيد بن يميع السبوسي الذي انتزع ناموس الزمول بزمن قدره 7:59:18 دقيقة، وفي الشوط الثالث كانت الكلمة لـ «شواهين» لمكتوم سعد بخيت المهري التي حققت الفوز بتوقيت 8:04:13 دقائق، وفي الشوط الرابع حسمت «هوشه» لمالكها محمد سالمين مبارك العامري نتيجة الشوط بعد وصولها في المركز الأول بزمن 8:01:92 دقيقة.

وفي الشوط الخامس تمكن «عديم» لسلطان محمد فاضل الهاملي من انتزاع الناموس بتوقيت 8:00:60 دقيقة، وفي الشوط السادس طارت «تهامة» لمحمد علي سعيد الجحافي مع الناموس بعد وصولها لخط الختام في 8:09:92 دقيقة.

وفي الشوط السابع كسبت «ودعة» لموفي عويضة محمد حسن الكربي الناموس بزمن 8:07:94 دقيقة، وتوج «الذيب» لعبدالله خميس محمد الشامسي بناموس الشوط الثامن بتوقيت 8:04:34 دقيقة، أما الشوط التاسع فكان الفوز على موعد مع «زاهية» لناصر حمد سهيل عويضة الخييلي التي أحرزت المركز الأول بتوقيت 8:07:04 دقيقة، واختتمت المنافسات في الشوط العاشر بفوز «الجماح» لمالكه سليم سهيل العامري بعد أن أنهى السباق في 8:19:12 دقيقة.